Το Κίνημα Αλμα, το οποίο κατέρχεται για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Μάη, στοχεύει σε θεσμικές αλλαγές “ώστε το σημερινό ανίκανο και διεφθαρμένο κράτος να καταστεί έντιμο, αποτελεσματικό και ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών”, δήλωσε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής του Κινήματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Οραμα του Κινήματος, πρόσθεσε, είναι να επιφέρει αλλαγή στον τόπο, με αιχμή του δόρατος τις προτάσεις του για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αναθέσμιση του κράτους.

Ο κ. Μιχαηλίδης, ο οποίος υπηρέτησε το κράτος ως Γενικός Ελεγκτής, είπε ότι πολέμησε τη διαφθορά επί μια δεκαετία από την θέση εκείνη πληρώνοντάς το τίμημα με την απόλυσή του.

“Έχω ζήσει το σύστημα από τα μέσα και ξέρω πως πρέπει να αλλάξει” είπε.

Όραμα να αλλάξουμε την Κύπρο, καταπολέμηση διαφθοράς και αναθέσμιση κράτους

Οραμα του Κινήματος Αλμα, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, είναι “να αλλάξουμε την Κύπρο” σημειώνοντας ότι “αιχμή του δόρατος μας είναι οι προτάσεις μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αναθέσμιση του κράτους”.

“Οι υπερεξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, η εισαγωγή κατάλληλων διαδικασιών για το διορισμό ανεξάρτητων αξιωματούχων, η εισαγωγή απαγορεύσεων για μη διορισμό σε τέτοιες θέσεις πολιτικών προσώπων και κομματικών στελεχών (όπως ήταν ο διορισμός των δύο Υπουργών Αναστασιάδη στην ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας), η ενίσχυση των εξουσιών της Βουλής για άσκηση αποδοτικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, η αναδιοργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας και των ημικρατικών οργανισμών για καταστούν πιο σύγχρονες, πιο γρήγορες και πιο παραγωγικές, είναι κάποιες από τις αλλαγές που εισηγούμαστε” ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Θεσμικές τομές κατά του ‘ανίκανου διεφθαρμένου κράτους’

Εκανε λόγο για ‘ανίκανο’ και ‘διεφθαρμένο’ κράτος και την ανάγκη να καταστεί ‘έντιμο’ λέγοντας πως αν και δύσκολο, ως Αλμα ‘έχουμε γνώση, όραμα και σχέδιο’.

“Πρακτικά, θέλουμε να κάνουμε θεσμικές τομές ώστε το σημερινό ανίκανο και διεφθαρμένο κράτος να καταστεί έντιμο, αποτελεσματικό και ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών” είπε ο κ. Μιχαηλίδης.

Σημειώνοντας πως “είναι δύσκολο εγχείρημα” είπε ότι “δεν είναι όμως ακατόρθωτο”.

“Ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε να το πράξουμε. Έχουμε γνώση, όραμα και σχέδιο. Μαζί με την αναγκαία τόλμη”, συνέχισε.

Κυπριακό: “Ζοφερό το μέλλον”

Σημειώνοντας ότι το Κυπριακό παραμένει ανοικτή πληγή εδώ και 52 χρόνια και ότι “με μια απλή μετάβαση στα κατεχόμενα βλέπει κανείς το τσιμέντωμα της κατοχής” ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι “δυστυχώς, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό. Ο ΟΗΕ παραπέμπει για το καλοκαίρι την προσπάθεια να εξευρεθεί κοινό έδαφος για επανέναρξη των συνομιλιών, και κάπου εκεί ο Γκουτέρες θα μπαίνει στην τελική ευθεία αφυπηρέτησης. Την ίδια στιγμή, διαφαίνεται ότι ο ΟΗΕ αποδίδει ευθύνες για την μη πρόοδο και στη δική μας πλευρά”.

Καλόπιστα, ανέφερε, “θα δεχθούμε ότι αυτό είναι άδικο και ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θέλει διακαώς, όπως ο ίδιος λέει, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων” και έθεσε το ερώτημα “γιατί, όμως, δεν μπορεί να πείσει για τις καλές του προθέσεις;”

Οι θέσεις του Κινήματος στο Κυπριακό, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, είναι “ομοσπονδιακή λύση, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με υπεροχή του κοινοτικού κεκτημένου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως θα μετεξελιχθεί μετά τη λύση, να βρίσκεται έξω από κάθε πολιτική και στρατιωτική επιρροή της Τουρκίας, και να υφίσταται ως ένα κανονικό και λειτουργικό κράτος”.

Οικονομία: “Τίποτα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αν δεν αποκτήσουμε έντιμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό κράτος”

Ερωτηθείς για τις θέσεις του Κινήματος για την οικονομία λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών εξελίξεων, ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε πως “τίποτα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί με σοβαρότητα αν δεν αποκτήσουμε το κράτος που σήμερα δεν έχουμε – έντιμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό κράτος”.

Αρχικά, ανέφερε ότι μακροπρόθεσμα το Αλμα έχει υιοθετήσει τη Στρατηγική 2033 με τρεις πυλώνες.

Η Κύπρος, πρώτο να καταστεί επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο, δεύτερο να έχει ηγετική θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τρίτο να είναι πρωτοπόρος στην υψηλή τεχνολογία.

Σήμερα, ανέφερε, με την ενεργειακή κρίση, “το πλήγμα στον τουρισμό και την καταστροφή στην κτηνοτροφία που προκαλεί ο αφθώδης πυρετός, έχουμε άμεσα προβλήματα τα οποία θα πρέπει διαχειριστούμε βραχυπρόθεσμα αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για σοβαρή και οραματική μακροπρόθεσμη διαχείριση”.

Προς τούτο, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, η Κύπρος καλείται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας της, εστιάζοντας στη στήριξη των πληγέντων τομέων.

Όσον αφορά “τον πολύ σημαντικό τομέα της ενέργειας, δυστυχώς, λόγω των σκανδάλων, είμαστε εγκλωβισμένοι. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να λάβουμε μέτρα για τερματισμό της στρέβλωσης στη λεγόμενη ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”.

Μίλησε για επένδυση στην πράσινη ενέργεια, καθώς και στην τεχνολογία και την ψηφιακή ανάπτυξη, λέγοντας ότι αυτά θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την κυπριακή αγορά.

“Για όλα τα πιο πάνω, απαιτείται η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κι εδώ είναι που υπεισέρχεται η σημασία του στιβαρού και αποτελεσματικού κράτους. Τίποτα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί με σοβαρότητα αν δεν αποκτήσουμε το κράτος που σήμερα δεν έχουμε – έντιμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό κράτος” σημείωσε.

Το Αλμα, ανέφερε, έχει θέσεις και προτάσεις για όλα αυτά τα προβλήματα, “θέσεις πολύ μελετημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες”.

Νέο, ολιστικό μοντέλο κοινωνικής παρέμβασης για κοινωνικά προβλήματα

Ο κ. Μιχαηλίδης απαρρίθμησε σειρά κοινωνικών προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ακρίβεια, το στεγαστικό, λέγοντας πως έχουν προτάσεις και προχωρούν ” μελετημένα και ορθολογικά”.

Κυρίως σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική, τάχθηκε υπέρ της αντικατάστασης της επιδοματικής λογικής με ένα νέο, ολιστικό μοντέλο κοινωνικής παρέμβασης και προστασίας.

“Ας δούμε ένα θλιβερό στατιστικό μέγεθος. 140.000 συμπολίτες μας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, ακόμη και μετά τα κοινωνικά επιδόματα. Υπάρχει ακρίβεια γενικά, απίστευτα υψηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, το στεγαστικό είναι μάστιγα για τα νέα ζευγάρια. Αυτά ταλαιπωρούν τους πολίτες, αλλά η Κυβέρνηση κομπάζει ότι έχουμε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης” ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Το Αλμα, πρόσθεσε, έχει “προτάσεις για την οικονομία, για την ενέργεια, για το στεγαστικό, για την γεωργία, για την στήριξη της υπαίθρου. Προχωράμε μελετημένα και ορθολογικά”.

Ιδίως σε σχέση με την κοινωνική πολιτική, είπε ότι η δική τους φιλοσοφία “βασίζεται στην αντικατάσταση της επιδοματικής λογικής με ένα νέο, ολιστικό μοντέλο κοινωνικής παρέμβασης και προστασίας, που θα εγγυάται το αναγκαίο εύρος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών”.

“Πολέμησα τη διαφθορά και πλήρωσα με την απόλυσή μου”

Οι ψηφοφόροι, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, κληθείς να στείλει ένα μήνυμα, “έχουν την δύναμη στα χέρια τους” και τους κάλεσε, εάν νιώθουν απογοήτευση και οργή, το Αλμα μπορεί να είναι η επιλογή.

“Οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Τους αρέσει η Κύπρος που ζούμε; Εάν όχι, εάν νιώθουν οργή και απογοήτευση, το Άλμα είναι η επιλογή που εκφράζει και μεταποιεί τα συναισθήματα αυτά σε γόνιμο πολιτικό λόγο. Δεν αρκεί να είσαι θυμωμένος και να αποστρέφεσαι το πολιτικό σύστημα. Την αλλαγή τη φέρνει η δυνατότητα να κάνεις την οργή υπεύθυνη πολιτική πράξη” είπε.

Όσοι θέλουν, πρόσθεσε, ” να δώσουν γροθιά στο σύστημα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τη γροθιά μπορεί να δώσει ένα κόμμα υπεύθυνο και σοβαρό, που έχει θέσεις, που έχει στελέχη τα οποία απέδειξαν πως έχουν την τεχνογνωσία, τις εμπειρίες και, κυρίως, την τόλμη να τα βάλουν με το σύστημα”.

“Πολέμησα τη διαφθορά επί μια δεκαετία ως Γενικός Ελεγκτής και το πλήρωσα με την απόλυσή μου. Έχω ζήσει το σύστημα από τα μέσα και ξέρω πως πρέπει να αλλάξει” συνέχισε ο κ. Μιχαηλίδης.

Είπε ότι ως Αλμα, “δεν ζητούμε λευκή επιταγή. Ζητούμε να διαβάσουν οι πολίτες τις θέσεις στην ιστοσελίδα μας (almacy.org) και να μας κρίνουν αυστηρά. Και αφού αξιολογήσουν τον πρότερο βίο του καθενός, να στηρίξουν το Άλμα, για μια άλλη Κύπρο”.

“Το βασικό ερώτημα που θέλουμε οι πολίτες να απαντήσουν είναι: Θέλουν το Άλμα να έχει μια ισχυρή παρουσία στην Βουλή; Θα είναι καλύτερη ή χειρότερη η Βουλή με ένα ισχυρό Άλμα; Εάν και αυτοί πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερη, στο χέρι τους είναι να το διασφαλίσουν” κατέληξε.

ΚΥΠΕ