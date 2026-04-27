Παραπλανητική χαρακτηρίζει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο την απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, στην ερώτηση της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου, αναφορικά με τους λόγους για τις περικοπές στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το Κίνημα αναφέρει ότι η απάντηση του Υπουργού «είναι παραπλανητική και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση, παρουσιάζοντας τα προβλήματα ως κοινά και εξωτερικά αίτια», σημειώνοντας ότι «αποδεικνύουν την ανικανότητα και την έλλειψη σχεδιασμού της Κυβέρνησης, η οποία κυβερνά την Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια».

Η ανακοίνωση

Στην πρόσφατη απάντησή του, στην ερώτηση της βουλευτού και υποψήφιας με το Κίνημά μας, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, υποστηρίζει ότι οι περικοπές στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια κοινή πρακτική σε άλλες χώρες της ΕΕ, και ότι οι λόγοι για αυτές τις περικοπές είναι εξωγενείς και απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική.

Η δήλωση του Υπουργού είναι παραπλανητική και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση, παρουσιάζοντας τα προβλήματα ως κοινά και εξωτερικά αίτια. Αν και οι λόγοι που αναφέρει για τις περικοπές είναι υπαρκτοί, δεν είναι εξωγενείς. Αντιθέτως, αποδεικνύουν την ανικανότητα και την έλλειψη σχεδιασμού της Κυβέρνησης, η οποία κυβερνά την Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια. Άλλωστε τον Οκτώβριο του 2023 η παρούσα Κυβέρνηση διαβεβαίωνε γραπτώς την Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε απάντηση στην Βουλή, ότι προχωρούσε με όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να μην υπάρχουν αποκοπές.

Το γεγονός είναι ότι η Κύπρος, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες για την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας, πετά σχεδόν το 47% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας. Το 2025, χάθηκαν περίπου 306 εκατομμύρια kWh πράσινης ενέργειας, με κόστος που εκτιμάται γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ – ποσό σχεδόν ισοδύναμο με τη χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας. Αυτό το έλλειμμα αποκαλύπτει την αμέλεια της Κυβέρνησης, η οποία καθυστέρησε στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης και την αναγκαία αναβάθμιση του δικτύου.

Ως προς τον ισχυρισμό του Υπουργού ότι οι περικοπές είναι κοινή ευρωπαϊκή πρακτική, σημειώνουμε ότι, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και το γεγονός ότι οι χώρες αυτές είναι ηλεκτρικά διασυνδεμένες:

Στην Ελλάδα οι απώλειες ανέρχονται περίπου στο 8%.

Στη Γερμανία οι απώλειες από φωτοβολταϊκά περιορίζονται μόλις στο 0,7%, και μαζί με την αιολική, στο 4% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας από αυτές τις ΑΠΕ.

Καλούμε την Κυβέρνηση να παραδεχτεί την πραγματική αιτία των προβλημάτων και να αναλάβει τις ευθύνες της για την κακοδιαχείριση της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο.

Η Κύπρος χρειάζεται άμεσα ολοκληρωμένη στρατηγική, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, ώστε η πράσινη μετάβαση να λειτουργήσει προς όφελος όλων και όχι εις βάρος των πολιτών. Για να συμβεί αυτό, όπως και πολλά άλλα, απαιτείται πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε πολιτικούς που θα σχεδιάζουν ορθολογικά, δεν θα υπηρετούν επιμέρους συμφέροντα, και θα νοιάζονται για το κοινό καλό.