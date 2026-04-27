Η χυδαιότητα δεν έχει τέλος σε αυτή την προεκλογική περίοδο, δηλώνει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, απαντώντας στο ΑΚΕΛ.

Σε ανάρτησή της η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχολιάζει το ρεπορτάζ του «Φ» με τίτλο «ΑΚΕΛ: Υπόγειο πόλεμο Ειρήνης – Οδυσσέα κατά Στέφανου συζητούν στην Εζεκία Παπαϊωάννου – Προεκλογική τοξικότητα με αιχμές και υπονοούμενα», λέγοντας πως τα όσα αναφέρονται από πλευράς ΑΚΕΛ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Αρχίζω από το βασικότερο: πρόεδρος της βουλής το 21 ο Παπαδόπουλος ναι, ήταν η θέση μου για να καλλιεργήσουμε κλίμα για τις προεδρικές με κοινό υποψήφιο και να μην αφήναμε περιθώρια εκλογής της Αννίτας στην προεδρία της βουλής. Ένας σχεδιασμός για προεδρικές που να άρχιζε εκείνο το βράδυ, υπάρχει γραπτώς. Τα υπόλοιπα είναι ανάξια σχολιασμού».

«Οσο για τις επιθέσεις: όταν ο κ Λουκαΐδης επιλέγει την τελευταία παρέμβαση σε τηλεοπτικό σταθμό, για να υπόσκαψει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη θα πρέπει να μην απαντήσουμε αποκαθιστώντας με αλήθειες που κρύφτηκαν κάτω από το χαλί εδώ και χρόνια; Η επίθεση επιφέρει άμυνα. Και αυτό κάναμε αμυνθήκαμε!», συνεχίζει.

«Στις χυδαιότητες και ευρύτερα το λυντσάρισμα που γίνεται σε βάρος μου οργανωμένα δεν απαντούμε είναι σύνηθες σε μια προεκλογική περίοδο, γνωρίζουμε ότι η χυδαιότητα δεν έχει τέλος τέτοιες μέρες», καταλήγει.