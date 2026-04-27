Η 65η ετήσια γενική συνέλευση της ΟΕΒ πραγματοποιείται την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στις 11:45 π.μ., στο The Landmark Nicosia, παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.

Στη συνέλευση θα απευθύνουν ομιλίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σταύρος Σταύρου και η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ Ράνια Αικατερινάρη.

Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε περίπου 70 λεπτά, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω των διαδικτυακών καναλιών της ΟΕΒ στο YouTube και στο Facebook, καθώς και από τα τηλεοπτικά δίκτυα Vouli TV και City Channel.