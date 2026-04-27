Σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, νοσηλεύεται ο 24χρονος που έπεσε πριν λίγες μέρες από σκυβαλοφόρο, ενώ εργαζόταν στη περισυλλογή απορριμμάτων.

Όπως πληροφορείται το philenews, το ατύχημα διερευνάται τόσο από την Τροχαία Λευκωσίας όσο και από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για τροχαίο ή/και εργατικό.

Οι Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία λήψης καταθέσεων από το οδηγό του απορριμματοφόρου καθώς και από το δεύτερο άτομο που εργαζόταν μαζί με τον 24χρονο στην περισυλλογή. Επιπλέον, αναζητούνται πληροφορίες από τυχόν διερχόμενους αλλά και η λήψη υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

Οι συνθήκες, όπως μας διευκρινίστηκε, στην παρούσα φάση αναζητούνται.

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, στις 23 Απριλίου 2026, στην οδό Αυστρίας με κατεύθυνση την οδό Καυκάσου στον Στρόβολο.