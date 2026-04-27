Δύο διαφορετικά περιστατικά πυροβολισμών σκύλων διερευνάει η Αστυνομία, μετά από καταγγελίες των κηδεμόνων των τετράποδων.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews, η μία υπόθεση καταγγέλθηκε στις 22 Απριλίου 2026 όταν πυροβολήθηκε η σκυλίτσα Μαΐλη. Η εν λόγω υπόθεση βρίσκεται κοντά στην εξιχνίαση, καθώς βρέθηκε ύποπτος ο οποίος φέρεται να παραδέχεται, για την υπόθεση κατασχέθηκαν και τρία όπλα.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά σε επεισόδιο πυροβολισμού που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου 2026, αλλά καταγγέλθηκε στις 21 Απριλίου. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο Rocky και μεταφέρθηκε από τον κηδεμόνα του κτηνίατρο, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση σφαιριδίων.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ο κηδεμόνας μετέβη με μέλη της Αστυνομίας στην περιοχή που ήταν ο σκύλος για επιτόπιες εξετάσεις, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έγινε χρήση αεροβόλου όπλου.

Και τα δύο περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν στην περιοχή Πέρα Χωριού Νήσου, διερευνώνται, ενώ δεν φαίνεται, προς το παρόν, να συνδέονται μεταξύ τους.