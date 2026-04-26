Οργή και αγανάκτηση εκφράζει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για νέο περιστατικό πυροβολισμού σκύλου στο Πέρα Χωριό Νήσου, καταγγέλλοντας ότι τα περιστατικά στην περιοχή φαίνεται να είναι επαναλαμβανόμενα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος αναφέρει ότι πρόκειται για μια «επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη κατάσταση», η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και την κοινωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 22 Απριλίου 2026 πυροβολήθηκε η σκυλίτσα Μαΐλη, ενώ, βάσει νεότερων πληροφοριών, είχε προηγηθεί στις 10 Απριλίου 2026 ο πυροβολισμός του σκύλου Rocky στην ίδια περιοχή. Ο Rocky μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, όπου αναρρώνει, και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση σφαιριδίου.

Το Κίνημα αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, έχει ήδη γίνει καταγγελία για τον πυροβολισμό του Rocky στον τοπικό αστυνομικό σταθμό. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση στη διαχείριση της υπόθεσης και στην προώθησή της στην Αστυνομία Ζώων Λευκωσίας «επέτρεψε ουσιαστικά τη συνέχιση των εγκληματικών ενεργειών».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι και στις δύο περιπτώσεις, τόσο της Μαΐλης όσο και του Rocky, οι κηδεμόνες προσπάθησαν αρκετές φορές να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία Ζώων Λευκωσίας, χωρίς ανταπόκριση.

Οι Οικολόγοι αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες πολιτών πως δεν μπορούν να εντοπίσουν λειτουργό της Αστυνομίας Ζώων Λευκωσίας, ενώ το κινητό τηλέφωνο που δόθηκε για καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες φέρεται να είναι κλειστό.

«Είναι απαράδεκτο οι πολίτες να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία Ζώων. Οι καταγγελίες πολλαπλασιάζονται και η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αυτή μιας υπηρεσίας που απουσιάζει πλήρως», αναφέρει το Κίνημα.

Οι Οικολόγοι καλούν τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εντοπιστούν οι ένοχοι και να παραπεμφθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ζητούν, επίσης, την άμεση κατάσχεση των όπλων από πιθανούς υπόπτους, εφόσον αυτό δεν έχει ήδη γίνει.

Το Κίνημα θέτει παράλληλα το ερώτημα κατά πόσον οι δύο υποθέσεις σχετίζονται, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για ακόμη δύο περιπτώσεις σκύλων που φέρεται να έχουν δεχθεί πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η ανεξέλεγκτη χρήση όπλων στην υπόθεση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κακοποίησης ζώων, αλλά και σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη ζωή, προσθέτοντας ότι «η κοινωνία δεν θα ανεχτεί άλλη αδράνεια».