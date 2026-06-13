Μία από τις κορυφαίες σεζόν της ιστορίας του ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε με σκορ 89-85 τον Παναθηναϊκό AKTOR στον 5ο τελικό του ΣΕΦ και μετά την Ευρωλίγκα κατέκτησε και τη Stoiximan GBL, για 16η φορά στην ιστορία του!

Μετά από μία σειρά πολύ λεπτών ισορροπιών, οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν το πολύ καλύτερό τους ξεκίνημα. Για περίπου 2,5 δεκάλεπτα, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και έφτασε μέχρι το +20 (59-39). Παρά την τρομερή αντίδρασή τους και τη μείωση του σκορ σε απειλητικά επίπεδα, οι λαβωμένοι «πράσινοι» ξέμειναν από λύσεις και δυνάμεις, χωρίς να κατορθώσουν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και ολοκλήρωσε τη χρονιά του πετυχαίνοντας τους δύο μεγαλύτερους στόχους του. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε σε γενικές γραμμές πολύ θετικό αγωνιστικό πρόσωπο στους τελικούς, όμως έκλεισε τη σεζόν με τον «φτωχό» απολογισμό ενός Κυπέλλου και μπαίνει σε καλοκαίρι αποφάσεων.

Για τους νικητές, οι τρεις κορυφαίοι παίκτες της ομάδας βγήκαν μπροστά. Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε 22 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, ενώ 19 πόντους μέτρησε ο Σάσα Βεζένκοφ και 14 πόντους με 7 ριμπάουντ και κομβικές ανανεώσεις επιθέσεων ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. X-factor του ματς με 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ο Κόρι Τζόζεφ.

Από τον Παναθηναϊκό, συγκινητικό ματς έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος, που μέτρησε 21 πόντους και κράτησε σχεδόν μόνος του τους φιλοξενούμενους εντός διεκδίκησης. 14 πόντους και 6 ασίστ σημείωσε ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ από 10 πόντους είχαν οι Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ (7 ριμπάουντ).

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