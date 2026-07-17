Μετά από τη μεταγραφή βόμβα του φετινού καλοκαιριού στο ΝΒΑ, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στους Μαϊάμι Χιτ μέσω trade από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Έλληνας αστέρας αποχαιρέτησε το Γουισκόνσιν. Η παρακαταθήκη του τεράστια μετά από 13 χρόνια, με δύο βραβεία MVP και ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή.

Χθες η ομάδα του Μαϊάμι παρουσίασε το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα και ανάμεσα στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου ήταν η Ελληνοαμερικανίδα Τρις Χριστάκις, η οποία τον ρώτησε στα ελληνικά γιατί επέλεξε τους Χιτ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Έλληνας σταρ απάντησε στα ελληνικά και στάθηκε στην παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο και του Έρικ Σπόελστρα, αλλά και στην πόλη του Μαϊάμι των ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε ζεστή και φιλική. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει οικογένεια που μένει εκεί εδώ και χρόνια, ενώ εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του, Μαράια.

Αφού ολοκλήρωσε την απάντησή του στα ελληνικά και συνειδητοποιώντας πως στην αίθουσα Τύπου μάλλον κανείς δεν είχε καταλάβει τι είπε πέρα από την Trish Christakis, είπε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», σκορπώντας το γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.

Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis 🇬🇷🔥 @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO July 17, 2026

Αναλυτικά, η δήλωσή του: «Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του. Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπλόστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισε τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαϊάμι».

Για την αλλαγή του αριθμού φανέλας ο Αντετοκούνμπο είπε: «Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34”»

Λίγο αργότερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε την νέα του εμφάνιση για πρώτη φορά και φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ.

Δείτε το βίντεο:

The jersey reveal y’all have been waiting for… pic.twitter.com/j50dAQEx04 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 16, 2026

protothema.gr