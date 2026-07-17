Ένας στους έξι Κύπριους που ταξίδεψαν κατά το 2025 σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, δηλώνει πως αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την ποιότητα του «Roaming Like at Home» (περιαγωγή) στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών – ΓΕΡΗΕΤ πραγματοποίησε τη δεύτερη έρευνα καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα του «Roaming Like at Home» στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2025 από την εταιρεία Pulse Market Research μέσω δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο ετοιμάστηκε από την ομάδα Παρατηρητηρίου Αγοράς του ΓΕΡΗΕΤ, με δείγμα 2.014 ατόμων που πραγματοποίησαν ταξίδια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία τους τελευταίους 12 μήνες, με το σύνολο των ταξιδιών να ανέρχεται στα 3.869.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Οι καταναλωτές πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 1,9 ταξίδια τους τελευταίους 12 μήνες, με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς να είναι η Ελλάδα (75%), η Ιταλία (17%), η Αυστρία (12%), η Γαλλία (10%) και η Γερμανία (10%). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (83%, 81% το 2024) δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα σύνδεσης κατά την άφιξη τους στη χώρα ταξιδιού. Ένα ποσοστό (16%, 19% το 2024) αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα το οποίο όμως επιλύθηκε είτε από μόνο του (11%, 13% το 2024) είτε αφού επικοινώνησαν με τον παροχέα τους στην Κύπρο (3%, 4% το 2024). Ένα μικρό ποσοστό (2%, όπως και το 2024) αντιμετώπισε πρόβλημα το οποίο δεν επιλύθηκε και δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. Στο 21% (24% το 2024) των ταξιδιών οι καταναλωτές παρατήρησαν χαμηλότερη ταχύτητα κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης-διαδικτύου (π.χ. ταχύτητα κατά τη λήψη περιεχομένου), σε σύγκριση με την ταχύτητα διαδικτύου για κινητά την οποία είχαν στη Κύπρο. Στο 19% (25% το 2024) των ταξιδιών οι καταναλωτές παρατήρησαν πως η σύνδεση τους ήταν με δίκτυο παλαιότερης γενιάς σε σύγκριση με αυτό που είχαν στη Κύπρο (π.χ. υποβάθμιση από 5G που είχαν στην Κύπρο σε 4G κατά τη διάρκεια του ταξιδιού). Διαφοροποίηση στο ποσοστό του φαινομένου υποβάθμισης δικτύου παρουσιάζεται ανάλογα με το είδος συσκευής (Android ή iPhone). Σε ένα σχετικά μικρό ποσοστό ταξιδιών, οι καταναλωτές ανέφεραν πως αντιμετώπισαν κακή ποιότητα γραμμής (8%, όπως και το 2024), διακοπή κλήσης (5%, 6% το 2024), μη δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων (6%, όπως και το 2024), μη δυνατότητα αποστολής SMS (5%, 6% το 2024), μη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων (13%, 16% το 2024) ή και πλήρη απώλεια της υπηρεσίας (4%, 5% το 2024) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται ελαφρώς ανάλογα με το είδος συσκευής. Στην ερώτηση «πως συγκρίνετε την ποιότητα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που λάβατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας […] σε σχέση με την τοπική σας υπηρεσία στην Κύπρο», το 77% (75% το 2024) των ερωτηθέντων αξιολόγησαν την ποιότητα υπηρεσιών κατά το ταξίδι τους ως ίδια με την τοπική τους υπηρεσία στην Κύπρο, 5% (6% το 2024) τη χαρακτήρισαν καλύτερη, ενώ 16% (18% το 2024) τη βρήκαν χειρότερη. Η χώρα στην οποία οι ταξιδιώτες αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα Roaming το 2025 ήταν η Λετονία, η Σουηδία, το Λιχτενστάιν, η Ισλανδία και η Νορβηγία, ενώ καλύτερη εμπειρία είχαν όσοι ταξίδεψαν στη Δανία, την Εσθονία, την Κροατία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά τι είδους προβλήματα αντιμετώπισαν ανά χώρα ταξιδιού:

Ένας στους έξι αντιμετώπισε πρόβλημα

Όπως αναφέρεται, τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται βελτιωμένα σε σχέση με το 2024.

Ως γενικό συμπέρασμα, το ΓΕΡΗΕΤ διαπιστώνει ότι ένας στους έξι ερωτηθέντες αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και ως εκ τούτου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο όσον αφορά την απόδοση όσο και την μείωση της εμφάνισης προβλημάτων σύνδεσης.

Καταληκτικά, το ΓΕΡΗΕΤ τονίζει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ποιότητα του «Roaming Like at Home» και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε σχετικές υποδείξεις στους παροχείς στο πλαίσιο των ρυθμιστικών του δυνατοτήτων.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.