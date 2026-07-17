Ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς ορίστηκε να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Αργεντινής και της Ισπανίας στο New York New Jersey Stadium την Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο 46χρονος από το Μάριμπορ ενημερώθηκε για το ορισμό του από τον Πιερλουίτζι Κολίνα, επικεφαλής διαιτησίας της FIFA και πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA, και αμέσως ξέσπασε σε κλάματα.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συγκίνησε τους πάντες καθώς ο Σλοβένος διαιτητής «λύγισε» όταν έμαθε ότι θα διαιτητεύσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που θα μπορούσε. «Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, σοκ. Μετά, χαρά. Έτρεμα, οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβω τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου», είπε. «Είναι κάτι που… είναι απλώς ένα όνειρο για έναν διαιτητή, για έναν νεαρό διαιτητή όταν ξεκινά. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος, πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και την ομάδα μου».

Ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτητεύσει τελικό Μουντιάλ και ο πρώτος από τη Σλοβενία. «Πρώτα απ’ όλα, είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω τα πάντα με λόγια, αλλά είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου, τη Σλοβενία, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου», είπε. «Ναι, λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος. Η ομάδα μου είναι πολύ περήφανη και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.»

The moment Pierluigi Collina (Atlanta 96 and 2002 World Cup final ref) announced Slovenian Slavko Vinčić as the ref for the 2026 World Cup final between Spain & Argentina.



Vinčić officiated Saudi Arabia’s win over Argentina in 2022 but Spain have never lost a game he officiated. pic.twitter.com/Gmk3emA7cQ July 17, 2026

Ο Βίντσιτς είναι ένας έμπειρος διαιτητής που έχει διαιτητεύσει πολλούς κορυφαίους αγώνες στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο. Διαιτήτευσε στο EURO 2020 και στη συνέχεια ανέλαβε τον τελικό του Europa League 2022 μεταξύ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και της Ρέιντζερς. Δύο χρόνια αργότερα διαιτήτευσε τον τελικό του Champions League μεταξύ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Ρεάλ Μαδρίτης και αγώνες στο EURO 2024, συμπεριλαμβανομένου του ημιτελικού μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Πέρυσι διαιτήτευσε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή του Σλοβένου σε Μουντιάλ καθώς είχε αναλάβει τη διαιτησία δύο αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Slovenian referee Slavko Vinčić admitted he was shocked after his appointment to officiate Sunday’s #FIFAWorldCup final between Argentina and Spain.



Vinčić handled Brazil vs Morocco, Jordan vs Algeria, and Mexico vs Ecuador earlier in the tournament #CKSports #FIFAWCWithClive pic.twitter.com/2cE5mNzs8Z July 17, 2026

Μέχρι στιγμής σε αυτό το τουρνουά, ο Βίντσιτς έχει διαιτητεύσει τους αγώνες Βραζιλία – Μαρόκο και Ιορδανία – Αλγερία στη φάση των ομίλων, καθώς και τον αγώνα Μεξικό – Εκουαδόρ στους 32.

Ο κ. Κολίνα ανέφερε ότι ο βασικός παράγοντας πίσω από τον ορισμό για τον τελικό ήταν η απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. «Είναι… μια μακρά διαδικασία. Υπάρχουν πολλά κομμάτια του παζλ, αλλά έπρεπε να συνδυαστούν όλα μαζί για να σχηματιστεί η εικόνα του τελικού διαιτητή, και είναι κάτι που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης», είπε. «Φυσικά, οι επιδόσεις είναι [αυτό] που μετράει περισσότερο. Φυσικά, οι αγώνες που διαιτήτευσαν προηγουμένως, καθώς και το γεγονός ότι η ομάδα του δεν συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά κυρίως οι επιδόσεις. Τελικά, αυτό είναι που έχει πραγματικά σημασία».



Όταν είχε συλληφθεί μετά σε πάρτι στη Βοσνία μαζί με επικεφαλής κυκλώματος πορνείας

Ο Σλάβκο Βίντσιτς θα σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ, ωστόσο πριν λίγα χρόνια είχε διάφορα μπλεξίματα καθώς τον Μάιο του 2020, αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία, αφού είχε συλληφθεί για πάρτι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο Σλοβένος ήταν σε εκδήλωση που, όπως ισχυρίστηκε τότε, ήταν πρόσκληση για επαγγελματικό γεύμα στην πόλη Μπιέλινα της Βοσνίας, αλλά βρέθηκε να εμπλέκεται σε αστυνομική έφοδο και συνελήφθη μαζί με την Τιγιάνα Μαξιμόβιτς, την οποία η αστυνομία θεωρούσε ως επικεφαλής ενός κυκλώματος πορνείας.

Την επόμενη χρονιά, η Μαξίμοβιτς ομολόγησε πλήρως την ποινική κατηγορία της διεθνούς παρακίνησης προς την πορνεία, ενώ προτάθηκε για αυτήν ποινή φυλάκισης ενός έτους. Συνολικά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν εννέα γυναίκες και 26 άνδρες, και κατάσχεσαν τέσσερα πακέτα κοκαΐνης, 10 πιστόλια, τρία αλεξίσφαιρα γιλέκα, καθώς και πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Βίντσιτς δεν κατηγορήθηκε για άμεση συμμετοχή στην επιχείρηση και ανακρίθηκε ως μάρτυρας πριν αφεθεί ελεύθερος.

Δήλωσε στο σλοβενικό μέσο ενημέρωσης «Vecer» ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα. «Βρέθηκα σε αυτό το ράντσο τυχαία. Έχω τη δική μου εταιρεία, βρισκόμουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για μια επαγγελματική συνάντηση», είπε. «Δέχτηκα μια πρόσκληση για μεσημεριανό γεύμα, κάτι που αποδείχθηκε το μεγαλύτερο λάθος μου. Το μετανιώνω. Καθόμουν στο τραπέζι με τους συνεργάτες μου, ξαφνικά ήρθε η αστυνομία και συνέβη αυτό που συνέβη. Δεν έχω καμία σχέση με την ομάδα που συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ούτε και οι επιχειρηματικοί μου συνεργάτες. Ναι, μας πήγαν όντως στην αστυνομία, μας ανέκριναν ως μάρτυρες, αλλά όταν αποδείχθηκε ότι δεν τους γνωρίζαμε καν, μας άφησαν να φύγουμε».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών Ποδοσφαίρου της Σλοβενίας, Βλάντο Σάιν, υπερασπίστηκε τον διαιτητή του τότε, λέγοντας: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από επίσημες και ανεπίσημες πηγές, και κυρίως από τον ίδιο τον Σλάβκο, δεν είναι ύποπτος για τίποτα, δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία εναντίον του. Βρέθηκε σε αυτό το μέρος τη λάθος στιγμή. Είχε προσκληθεί σε ένα πάρτι όπου υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων – δεν γνώριζε τη συντριπτική πλειοψηφία τους… Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία αποτελεί ένα πλέγμα ατυχών περιστάσεων».

Ο Βίντσιτς έχει σφυρίξει και στην Ελλάδα

Τα προηγούμενα χρόνια, ο Σλάβκο Βίντσιτς έχει σφυρίξει κάποια ντέρμπι στην Ελλάδα ως ελιτ διαιτητής. Πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα τη σεζόν 2019/20 όταν σφύριξε το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-2 στην Τούμπα.

Την επόμενη χρονιά επέστρεψε για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που είχε ξανά τελικό σκορ 2-2 στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Την σεζόν 21/22 η ΚΕΔ τον επέλεξε τον Οκτώβριο του 2021 για να σφυρίξει το «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το αποτέλεσμα ήταν ξανά ισοπαλία αφού είχε μείνει το 0-0 μέχρι τέλους.

Την αγωνιστική περίοδο 2022/23 μπορεί να μην σφύριξε στην Super League, αλλά κλήθηκε για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό με τον Δικέφαλο να επικρατεί 2-0.

Το 2024/25 επέστρεψε στην Super League για δύο αγώνες. Ο πρώτος ήταν στις 15/09/2024 ξανά στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με το τελικό σκορ να είναι 0-0, ενώ στις 26/01/2025 σφύριξε το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ξανά για το πρωτάθλημα.

Πέρυσι, δεν κλήθηκε από την ΚΕΔ για κάποιο ματς της Super League.

protothema.gr