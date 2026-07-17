Ως σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) την απόφαση της ΡΑΕΚ να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για ζητήματα που αφορούν τα μετρητικά δεδομένα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΕΠΗΕ αναφέρει ότι η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαν διατυπώσει ο Σύνδεσμος και οι εταιρείες προμήθειας από τα πρώτα στάδια λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς.

Όπως υποστηρίζει, οι σχετικές επισημάνσεις δεν αφορούσαν θεωρητικά ζητήματα, αλλά πραγματικές δυσλειτουργίες με ουσιαστικές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Οι επιπτώσεις στις εταιρείες προμήθειας

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΗΕ, οι εταιρείες προμήθειας καλούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα να προγραμματίζουν τις αγορές ενέργειας, να διαχειρίζονται τον εμπορικό τους κίνδυνο και να τιμολογούν τους πελάτες τους χωρίς έγκαιρα και αξιόπιστα μετρητικά δεδομένα.

Η κατάσταση αυτή, προσθέτει, προκάλεσε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, αύξησε την αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιούργησε ακόμη και ζητήματα βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αγορά.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι η αναγνώριση των προβλημάτων δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την επίλυσή τους.

Παράλληλα, χαιρετίζει τις θεσμικές εξελίξεις οι οποίες, όπως αναφέρει, καταδεικνύουν ότι οι στρεβλώσεις της αγοράς αναγνωρίζονται πλέον σαφέστερα και εξετάζονται μέσω διαλόγου και θεσμικών παρεμβάσεων.

Θετική αποτίμηση του εργαστηρίου της ΟΕΒ

Ο ΣΕΠΗΕ χαρακτηρίζει θετική τη διεξαγωγή εργαστηρίου υψηλού επιπέδου που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων για τις προκλήσεις και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν το Υπουργείο Ενέργειας, η ΡΑΕΚ, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, η ΑΗΚ, εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελεί σημαντικό βήμα για την ωρίμανση της αγοράς, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις σχετικές συζητήσεις.

Ζητά συνεχή βελτίωση των διαδικασιών

Ο ΣΕΠΗΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε κάθε θεσμική διαδικασία για τη βελτίωση της αγοράς ηλεκτρισμού, καταθέτοντας τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Διευκρινίζει ότι στόχος του δεν είναι η ανάδειξη προβλημάτων για σκοπούς αντιπαράθεσης, αλλά η συμβολή στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, διαφανούς και αποτελεσματικής αγοράς.

Η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για την Κύπρο, αναφέρει ο Σύνδεσμος, προσθέτοντας ότι η επιτυχία της προϋποθέτει συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.