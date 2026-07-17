Η ΡΑΕΚ δημοσιοποίησε σήμερα μια πολύ σημαντική της απόφαση, για την οποία είχε ενημερώσει τις τελευταίες μέρες, μέσω επιδότη, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, συμφώνως των διαδικασιών που προβλέπονται.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου έκρινε πως ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, που είναι ενταγμένος στην ΑΗΚ, ευθύνεται για τις σοβαρές καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έγκαιρη ετοιμασία και παράδοση των μετρητικών δεδομένων που αφορούν τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Ως πρόστιμο η ΡΑΕΚ αποφάσισε να επιβάλει το ποσό των 500 χιλιάδων ευρώ στον Διαχειριστή Διανομής και επιπρόσθετα 500 ευρώ για κάθε μέρα που θα συνεχίζεται η παράβαση της καθυστέρησης κατάθεσης μετρητικών δεδομένων στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού.

Η ΡΑΕΚ αιτιολογεί την απόφασή της με τα εξής:

«Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), παραλείποντας να συμμορφωθεί με την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων υποβολής των Μετρητικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί συνεχή κανονιστική υποχρέωση, με συνεπακόλουθο την καθυστέρηση στη διενέργεια των εκκαθαρίσεων και των εκκαθαρίσεων συμβιβασμού, παραβίασε τις απαιτήσεις των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού»

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική Αρχή, «η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) κρίνεται πρόσφορη, αναγκαία και ανάλογη προς τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης και εξυπηρετεί τόσο τον ειδικό σκοπό συμμόρφωσης του ΔΣΔ, όσο και τον γενικό αποτρεπτικό σκοπό του διοικητικού δικαίου, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού και την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς».

Επιπλέον, η ΡΑΕΚ «λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παράβασης, τη διάρκειά της, τη συνεχιζόμενη υποχρέωση συμμόρφωσης, καθώς και την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω καθυστερήσεων που δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, η ΡΑΕΚ κρίνει ότι η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε ημέρα κατά την οποία η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται μετά την επίδοση της παρούσας Απόφασης είναι εύλογη, αναγκαία και απολύτως ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της διασφάλισης της συμμόρφωσης».

Παραδέχθηκε ευθύνη

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της αλληλογραφίας που προηγήθηκε, ο ίδιος ο ΔΣΔ (Διαχειριστής Συστήματος Διανομής) αναγνώρισε ρητά ότι τα αρχεία Μετρητικών Δεδομένων που όφειλε να αποστείλει προς τον Λειτουργό Αγοράς για σκοπούς μηνιαίων εκκαθαρίσεων και εκκαθαρίσεων συμβιβασμού δεν υποβλήθηκαν εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης της ΡΑΕΚ, «οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν από τον ΔΣΔ αφορούν κυρίως τεχνικές δυσλειτουργίες του συστήματος MDMS και συναφών πληροφοριακών συστημάτων, τη μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (AMI Rollout), προβλήματα υποδομών και βάσεων δεδομένων, οργανωτικές δυσχέρειες, καθώς και ζητήματα στελέχωσης της αρμόδιας οργανικής μονάδας του ΔΣΔ.

Η ΡΑΕΚ αναγνωρίζει ότι οι πιο πάνω δυσχέρειες ενδέχεται να επηρέασαν την επιχειρησιακή λειτουργία του ΔΣΔ. Εντούτοις, οι δυσχέρειες αυτές συνιστούν ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των πληροφοριακών του υποδομών, η ευθύνη των οποίων ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον ΔΣΔ».