Μεγάλη δημοσιότητα δίνεται το τελευταίο 24ωρο σε διεθνή ΜΜΕ για συσκέψεις στον Λευκό Οίκο, υπό τον πρόεδρο Τραμπ, για αξιολόγηση της δυνατότητας των ΗΠΑ να πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν στο νησί Χαργκ ή ακόμα και να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την κατάληψή του.

Το νησί Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο (25 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές), είναι ο βασικός πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν, καθώς από αυτό περνά σχεδόν το 95% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Αυτό που καθιστά το Χαργκ απαραίτητο στο Ιράν είναι το μεγάλο βάθος των λιμανιών του, το οποίο επιτρέπει σε υπερ-δεξαμενόπλοια να πλησιάζουν για φορτώσεις πετρελαίου. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σε άλλα λιμάνια του Ιράν.

Αν το Ιράν χάσει τον έλεγχο του Χαργκ ή αν οι εγκαταστάσεις στο νησί τεθούν νοκ άουτ, η χώρα θα υποστεί πολύ σοβαρό οικονομικό πλήγμα.

Την ίδια ώρα, θα πληγεί καίρια και το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, όχι τόσο από την απώλεια των ιρανικών εξαγωγών (οι οποίες κατά κύριο λόγο κατευθύνονται προς Κίνα, Ιαπωνία και Ινδία) αλλά από μια νέα κλιμάκωση εχθροπραξιών στα Στενά, από βέβαια αντίποινα των ιρανικών δυνάμεων, που θα περιόριζε δραματικά τις διελεύσεις δεξαμενοπλοίων από και προς τις χώρες του Κόλπου.

* Χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και οι σύμβουλοί του εξέτασαν τις τελευταίες μέρες διάφορες επιλογές κλιμάκωσης έναντι του Ιράν, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη του Kharg Island. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι δεν λήφθηκε τελική απόφαση.

* Το Reuters δημοσίευσε συνεντεύξεις με στρατιωτικούς και αναλυτές, οι οποίοι υποστηρίζουν πως μια κατάληψη του Kharg και κυρίως η διατήγρησή του σε αμερικανικά χέρια θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη.

* Το Axios ανέφερε και αυτό ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης συζητούσαν το ενδεχόμενο κατάληψης ή αποκλεισμού του Kharg ως μέσο άσκησης οικονομικής πίεσης στο Ιράν.

Ιρανικές απειλές

Τα δημοσιεύματα για πιθανό αμερικανικό κτύπημα στο Χαργκ ή και κατάληψη του νησιού προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν. Προειδοποίησε μέσω του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ιμπραχίμ Ζολφαγκαρί, ότι σε τέτοια περίπτωση θα κτυπήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου. «Η απάντησή μας δεν θα είναι απλώς ανάλογη. Θα είναι ανώτερη», ανέφερε, σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση.

Ελάχιστες διελεύσεις

Ανεξάρτητα από τι θα κάνουν τελικά οι ΗΠΑ αναφορικά με το Χαργκ, η πρόσφατη νέα ανάφλεξη οδήγησε σε σοβαρό περιορισμό στη διέλευση πλοίων από και προς τα Στενά του Ορμούζ. Η διακίνηση υπερ-δεξαμενοπλοίων σπανίζει, ενώ τα μικρότερα πλοία που διέσχισαν τα στενά τις τελευταίες 2-3 μέρες δεν ξεπερνούσαν τα 10-12 την ημέρα.

Όπως αναμενόταν, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν τη διέλευση πλοίων τους ή τα κρατούν σε απόσταση, έξω από τον Περσικό Κόλπο, αναμένοντας αποκλιμάκωση.

Το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ είχε και χθες μικρή αύξηση, φτάνοντας τα 85,83 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε 1,18% και έφθασε τα 80,54 δολάρια το βαρέλι.