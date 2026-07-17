Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πολεμικών πλοίων, εκτόξευσαν όπλα ακριβείας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις.

Πρόκειται, για την έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι, κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα «υπόλογη» για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν «σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν».

Βομβαρδισμοί των ΗΠΑ σε υποδομές του νότιου Ιράν

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Παρασκευής έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δυο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δυο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννιά, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μέσω Telegram.

Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε «στόχος του Αμερικανού εχθρού» στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που έκανε λόγο για δυο τραυματίες.

Το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά) επλήγη από «τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανού εχθρού», χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB.

Ο αριθμός των νεκρών από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ-ε Χαμίρ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, ανήλθε στους επτά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

ertnews.gr