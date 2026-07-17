Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συγκαλέσει σύσκεψη προκειμένου να συζήτηση με την πολιτική ηγεσία της εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κατά τη σύσκεψη ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τος έως τώρα επαφές του. Η σύσκεψη συγκαλείται με αφορμή την επίσκεψη Γκουτερες στις 27 με 29 Ιουλίου.

Στο εν λόγω θέμα αναφέρθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης, χαρακτηρίζοντας ως πολύ σημαντική την επικείμενη επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, μετά από 16 χρόνια.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι δεν πρόκειται για εθιμοτυπική επίσκεψη.

Στόχος του Γενικού Γραμματέα, όπως είπε, είναι να βοηθήσει ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Παράλληλα, υπέδειξε πως η επικείμενη επίσκεψη Γκουτέρες, εκπέμπει σαφές μήνυμα προς όσους είχαν επενδύσει στην στασιμότητα και το υφιστάμενο status quo.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η επιδίωξη πραγματοποίησης μίας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, πριν από το τέλος του καλοκαιριού, είναι εφικτή εάν η Τουρκία επιδείξει εποικοδομητική στάση και εγκαταλείψει την αξίωση για λύση δύο κρατών.

Σημείωσε, επίσης, ότι στόχος της πολυμερούς διάσκεψης είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί.

Σχολιάζοντας αναφορές περί νέων ιδεών στο Κυπριακό, ο κ. Λετυμπιώτης επισήμανε πως είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι οι όποιες συνομιλίες, θα πρέπει να γίνουν στη βάση του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.