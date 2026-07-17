Το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 38 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 τραυματισθεί από τις 22 Ιουνίου από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Σύμφωνα με αυτό τον απολογισμό που ανακοινώθηκε στις 06:30 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Κύπρου), «ο αριθμός των τραυματιών κατά τις αμερικανικές επιθέσεις ξεπέρασε τους 400 και 38 συμπατριώτες άφησαν την τελευταία τους πνοή ως μάρτυρες», διευκρίνισε μέσω του X ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, εκπρόσωπος του υπουργείου.

Τρείς γυναίκες και ένας ανήλικος περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εξάλλου, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιθέσεις σε γέφυρες στο Μπαντάρ Χαμίρ, πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν, μετέδωσε αργότερα σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλούμενο το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Χορμοζγκάν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν κάλεσαν σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να σταματήσουν τις μάχες και να επαναλάβουν τις συνομιλίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής κυβέρνησης.

Οι Ουάνγκ Γι και Ισάκ Νταρ, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Σανγκάη «εξέφρασαν από κοινού την ανησυχία τους για την επιδείνωση της κατάστασης και κάλεσαν τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες (…) και να επαναλάβουν τον διάλογο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

protothema.gr