«Να διαβάσουν καλά αυτή την είδηση όσοι επιμένουν να περάσει μέσω Τουρκίας ο αγωγός φυσικού αερίου».

Το έγραφε προχτές ο Σενέρ Λεβέντ στη στήλη του στην εφ. Πολίτης. Ας το διαβάσουν. Διότι δεν είναι μόνο μερικοί ακραίοι ανεγκέφαλοι που το βλέπουν αυτό σαν ακόμα ένα καλόπιασμα που θα εξημερώσει το θηρίο για να μας προσφέρει τη λύση. Είναι και πολιτικοί μας και κόμματα, που με κάθε ευκαιρία υποστηρίζουν ότι αυτό συμφέρει. Να πάει το φυσικό αέριο της Κύπρου στους τουρκικούς αγωγούς. Επειδή έτσι υποστηρίζουν και οι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί, ακραίοι και μη, ακόμα και ο Έρχιουρμαν.

Να διαβάσουν καλά αυτή την είδηση, λοιπόν, όπως την γράφει ο Σενέρ:

«Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο καταδίκασε την Τουρκία να πληρώσει στο Ιράκ αποζημίωση ενός δισεκατομμυρίου, 471 εκατομμυρίων δολαρίων. Γιατί; Επειδή έκανε παρατυπίες στον αγωγό μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ. Πήρε και πούλησε το πετρέλαιο χωρίς την άδεια της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ. Και μάλιστα κάτω από την επίσημη τιμή πώλησης που καθόρισε το κράτος του Ιράκ.

Ουσιαστικά, η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε πριν μερικά χρόνια. Όμως, η Τουρκία αποτάθηκε στο Εφετείο του Παρισιού για να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα. Το Εφετείο απέρριψε την αίτηση της Τουρκίας. Η απόφαση κρατήθηκε μυστική από την κοινή γνώμη της Τουρκίας για κάποιο διάστημα. Και αποκαλύφθηκε τώρα. Μετά από την οριστικοποίηση της ποινής άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διαδικασία πληρωμής.

Η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι 277 σελίδες και έχει ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2023. Η Τουρκία έκανε την παράτυπη μεταφορά πετρελαίου ανάμεσα στον Μάιο του 2014 και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η αποζημίωση είναι περίπου ενάμισι δισεκατομμύριο δολάρια! Πολλά λεφτά!

Καταλάβατε καλύτερα τώρα πόσο επικίνδυνο είναι να περάσει ο αγωγός μέσω της Τουρκίας; Αφήστε το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη, στην Τουρκία δεν υπάρχει κάποια κυβέρνηση που να μπορεί να την εμπιστευτεί κάποιος. Αποκαλούν «συμμορία» αυτή την κυβέρνηση. Την αποκαλούν «μαφία». Εσείς θα εμπιστευόσασταν την περιουσία σας σε αυτούς; Επιπλέον, είναι κατοχική δύναμη σε αυτό το νησί εδώ και 52 χρόνια. Θα εμπιστευόσασταν τον κατακτητή μας; Ξέρω ότι κάποιοι κύκλοι στον νότο τον εμπιστεύονται. Βρίσκουν δίκαιο στην Τουρκία σε κάθε θέμα λόγω της οργής τους προς τη διοίκηση Χριστοδουλίδη! Είναι καλό να είσαι αντιπολίτευση. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται στα τυφλά».

Καταλάβατε καλύτερα τώρα; Διότι αν έκανε ό,τι έκανε στο Ιράκ μπορεί να φανταστεί και ο πιο αμπάλατος τι θα κάνει στην Κύπρο όταν θα ελέγχει τη μεταφορά αερίου. Είναι κινδυνολογία θα πουν οι έξυπνοι. Μπορεί. Αλλά οι Ιρακινοί, που δεν κινδυνολογούσαν βρέθηκαν να γυρεύουν το πετρέλαιο τους που μεταφερόταν από τους τουρκικούς αγωγούς, αλλά η Τουρκία αποφάσισε να το αρπάξει και να το πουλήσει. Θα μου πεις, αφού δεν έχει δικό της πετρέλαιο, αλλά ήθελε να πουλά πετρέλαιο, πούλησε το πετρέλαιο του Ιράκ! Τι πιο φυσικό!

Αυτή είναι η Τουρκία. Που θα εμπιστευτούμε να κάνουμε μαζί της και μπίζνες. Φαντάσου τι θα κάνει αν ελέγχει το φυσικό αέριο και θέλει να πιέσει την Κύπρο για μια απόφαση που εξυπηρετεί τα συμφέροντά της! Ας είναι κι αυτό στο μυαλό μας, λοιπόν. Διότι, θα έρθει μπροστά μας. Όπως και παλιότερα. Που βλέπαμε αναλύσεις στο βρετανικό περιοδικό Economist και στη βρετανική εφημερίδα Financial Times, (βρετανικά, ξαναλέω) να μας εξηγούν ότι συμφέρει η κατασκευή αγωγού που θα συνδέει τα κυπριακά αποθέματα φυσικού αερίου με το τουρκικό σύστημα αγωγών.

Προχτές, Τουρκία και ψευδοκράτος υπόγραψαν μνημόνιο συναντίληψης για να κατασκευαστεί αγωγός να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στην Κύπρο. «Μας δουλεύουν!», γράφει ο Σενέρ. «Μήπως η Τουρκία έχει φυσικό αέριο και θα δώσει και σε εμάς; Δεν είναι ξεκάθαρα φανερή η πρόθεση; Το βλέμμα της είναι στραμμένο στο φυσικό αέριο της Κύπρου. Κάνει ετοιμασίες για να το μεταφέρει στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Τι μη κατανοητό υπάρχει σε αυτό; Όμως, υπάρχουν τόσο αδαείς άνθρωποι ανάμεσά μας που το πιστεύουν αυτό».

Πολλοί, Σενέρ, πολλοί οι αδαείς και στα κατεχόμενα και σε όλη την Κύπρο. Να δεις τώρα που υπάρχει «κινητικότητα», που θα επανέλθει αυτό κι εμείς δεν θα μπορούμε να το χειριστούμε προς όφελος της Κύπρου και της λύσης.