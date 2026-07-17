Αδόκιμος όρος. Ίσως και ανύπαρκτος.

Αλλά εκείνοι που θα διαβάσουν το κομμάτι και τους τυλίξουν οι διαβόλοι, ξέρουν.

Έχουν εκπαιδευτεί να συνδέουν κάθε τι με τον φανατισμό, τις ψευδαισθήσεις και τις εμμονές τους.

Για παράδειγμα, βλέπουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ, αποφασίζοντας να υποστηρίξουν την «Χ» ομάδα. Το «κριτήριό» τους δεν είναι πάντα ποδοσφαιρικό.

Είναι χίλια-δυο άλλα πράγματα. Τα περισσότερα από τα οποία ανάγονται σε κάποια ιστορική αντίληψη, που πολλές φορές είναι διεστραμμένη. Ή και απλά σε μια επιλογή αλλόκοτη, ανιστόρητη, ακόμα και χυδαία.

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει από κάτι μπρουτάλ και μάτσο συμπατριώτες να λένε «δεν υποστηρίζω τους Άγγλους, γιατί είναι αδερφές»;

Ή και το ακόμα πιο φανατικό και βλακώδες επιχείρημα, που συνδέει το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Άκουσα έναν βαριά «πυροβολημένο», εδώ στην Ελλάδα, όπως και έναν άλλον στο «Χ» από την Κύπρο, να συνδέει την ήττα της Αγγλίας ως «θεία δίκη» για την εκστρατεία της πριν μερικά χρόνια στα νησιά Φόκλαντς.

Εύγε!

Τα τελευταία 2 χρόνια, παίρνοντας αφορμή από παρόμοιες, ή και χειρότερες, «αναρτήσεις μίσους» όπως τις λέω, διάβασα πολύ για αυτό το τοξικό φαινόμενο, που πραγματικά έχει διεισδύσει παντού. Το πιο χαρακτηριστικό «γνώρισμα» του είναι η απόλυτη απαιδευσιά εκείνων που αρέσκονται να προβάλλουν την λειψή (πνευματικά) άποψή τους.

Στη δημοσιογραφία, συγκεκριμένα, αυτό το «επιφανειακό φαινόμενο» πάει πολύ βαθιά μέσα στα έγκατα μιας τραγικής ωραιοπάθειας. Το αποκαλύπτει …ωραιότατα η Αυτού Μεγαλειότης, η τηλεόραση!

Οι πρώτοι, παλιοί μας δάσκαλοι στη δημοσιογραφία, στην Ελλάδα και στην Αγγλία, μας έδωσαν τα «εργαλεία» για να αγαπήσουμε αυτήν την δουλειά: Δεν απευθυνόμαστε στον εαυτό μας, όπου ο ναρκισσισμός χτυπάει κόκκινο, αλλά σε εκείνους που μας διαβάζουν ή μας ακούνε. Ακόμα παλεύω με αυτό το «αξίωμα».

Persona Grata, λοιπόν

Μένοντας ακόμα στα άσχημα απόνερα του αγώνα Αργεντινής – Αγγλίας, στέκομαι στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε αμέσως μετά, ο Γερμανός προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, 52 ετών. Ιδού το σχετικό βίντεο από το YouTube:

Από την έγκυρη «Guardian», που έχει ίσως το καλύτερο Αθλητικό Τμήμα στην Αγγλία, ένα απόσπασμα από τον αθλητικογράφο David Hytner:

«Στην περίπτωση του Τόμας Τούχελ, πράγματι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και συχνά μπορεί να φαίνεται σαν μια εμμονική, ελεγχόμενη δύναμη. Βλέπει τις λεπτομέρειες όπως λίγοι άλλοι. “Στην προπόνηση, θα προσέξει αν ελέγχεις την μπάλα με το σωστό πόδι”, λέει ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος έπαιξε υπό τις οδηγίες του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και, για λίγο, στην Τσέλσι.

Επίσης, όπως έχουν πει ποδοσφαιριστές της Τσέλσι, απαιτούσε να ξέρουν πιο είναι το αγαπημένο πόδι κάθε συμπαίκτη στο γήπεδο και πάντα πάσαρε σε αυτό, με τη σωστή ταχύτητα, στη σωστή γωνία, τη σωστή στιγμή.

Τα χαρακτηριστικά του:

Τελειομανής. Εργασιομανής. Ένας άνθρωπος που βλέπει το ποδόσφαιρο σαν ένα παιχνίδι σκάκι. Έντονα απαιτητικό.

Σε Power Point, παρουσιάζει ο Τούχελ όλο το πλάνο της προετοιμασίας για έναν αγώνα. Δίχως έπαρση, αλλά με βαθιά γνώση, εμπειρία και, πάνω απ’ όλα δημιουργικότητα».