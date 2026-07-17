ΤΟ φαινόμενο της κατάχρησης των αδειών ασθενείας στο δημόσιο τομέα είναι διαχρονικό. Παρόλα αυτά δεν έχει τούτο το πρόβλημα αντιμετωπισθεί. Αυτή την περίοδο, ωστόσο, φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις, για να υπάρξει λύση στο θέμα αυτό, που επηρεάζει εν πολλοίς τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

ΟΠΩΣ συναφώς έχει αναφερθεί, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής,ο οποίος χειρίζεται το όλο ζήτημα, παρουσιάζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου, διασφαλίζοντας τούτο μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση. Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί, πρόσφατα, διϋπουργική σύσκεψη ενώ προχθές ο υπουργός συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Στη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα των αναρρωτικών αδειών, όπως φαίνεται να προκύπτει και μέσα από εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά και στοιχεία από τις διάφορες ( κρατικές) υπηρεσίες. Τέθηκε προφανώς και η όποια ευθύνη γιατρών. Προφανώς και οι γιατροί έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς είναι εμπλεκόμενοι.

ΤΟ κράτος θέτει δυο ζητήματα, που δείχνουν και το πλαίσιο των ενεργειών του. Το πλαίσιο των κινήσεων του. Πρώτο, έχει πρωτίστως ευθύνη να προστατεύει πλήρως τους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη στήριξης. Δεύτερο, οφείλει να λειτουργήσει αποτρεπτικά ώστε να μην γίνεται η προστασία αντικείμενο κατάχρησης, σε βάρος των υπηρεσιών, των συνεπών εργαζομένων και του φορολογούμενου πολίτη.

ΤΟ Υπουργείο, που έχει το βάρος της αντιμετώπισης ενός διαχρονικού φαινομένου για να μπορέσει να βρει λύση θα πρέπει να συνεργασθεί με όλους τους εμπλεκόμενους. Και με τους γιατρούς και με τις συντεχνίες των εργαζομένων. Προφανώς και η όποια κατάχρηση διαπιστωθεί είναι παράνομη. Και οι παρανομούντες πρέπει να έχουν κόστος. Και θα πρέπει να τιμωρούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι.

ΤΙ λέει για όλα αυτά η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ); Επισημαίνει ότι πάνω από το 90% των υπαλλήλων δεν κάνει κατάχρηση και ως εκ τούτου ζητά την εφαρμογή στοχευμένων κανονισμών «μόνο για μεμονωμένες περιπτώσεις». Το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων θεωρεί αναγκαία την πάταξη της εκμετάλλευσης του συστήματος από λίγους, «διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα όσων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας».

ΠΡΕΠΕΙ να ληφθούν μέτρα. Είτε το θέμα αφορά λίγους ή περισσότερους. Σημασία έχει, τα φαινόμενα αυτά να αντιμετωπίζονται αμέσως και αποτελεσματικά. Αναμένουμε τα επόμενα βήματα. Το όλο ζήτημα μπαίνει σε τροχιά αντιμετώπισης.