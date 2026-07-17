Την απόφαση για απομάκρυνση των Σύρων που εμπλέκονται στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στην κοινότητα Ξυλοφάγου έλαβε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κ. Νικόλας Ιωαννίδης, αφού έτυχε της σχετικής ενημέρωσης από την Αστυνομία Αμμοχώστου, έδωσε οδηγίες για ανάκληση συμπληρωματικής προστασίας των εμπλεκόμενων, με στόχο την αποχώρησή τους από την Κύπρο.

Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή, η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης επαναλαμβάνουν ότι δεν θα ανεχθούν παράνομες και εγκληματικές συμπεριφορές που διασαλεύουν τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια.

Η ίδια πηγή του Υφυπουργείου εφιστά την προσοχή σε όσους Κύπριους εργοδοτούν παράνομα Σύρους ή άλλους αλλοδαπούς, ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομοθεσίες του κράτους και ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία και την πατρίδα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε πρόσωπα τα οποία τελούν υπό κράτηση. Την ίδια ώρα η Αστυνομία καταζητεί κι άλλους εμπλεκόμενους.