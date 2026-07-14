Οικονομικές διαφορές μελών της ίδιας οικογένειας από τη Συρία βρίσκονται τελικά πίσω από τις άγριες συμπλοκές στην Ξυλοφάγου. Πρόκειται για δύο ομάδες από τη Συρία που διαμένουν στη Λάρνακα και την Ξυλοφάγου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι δύο ομάδες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξαδέλφια, έχουν κτηματικές διαφορές στη Συρία τις οποίες επέλεξαν να επιλύσουν με λιβέρια, σφυριά και αιχμηρά αντικείμενα την περασμένη Τετάρτη.

Συγκεκριμένα τα μέλη της οικογένειας που διαμένουν στη Λάρνακα έσπευσαν στην περιοχή και επιτέθηκαν στους υπόλοιπους. Ένας από αυτούς, μάλιστα, προσπάθησε να κτυπήσει με το όχημά του τα μέλη της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε παρακείμενο υποστατικό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μέχρι στιγμής τρία άτομα 27, 20 και 30 χρόνων που διαμένουν στην Ξυλοφάγου, ενώ καταζητούνται 8 Σύροι που έμεναν στη Λάρνακα και εγκατέλειψαν τις οικίες τους. Ανάμεσά τους είναι και 30χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του επίδικου οχήματος. Οι δυο τελευταίοι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν σήμερα (14/7) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9:40 το βράδυ της Τετάρτης, με τους αλλοδαπούς να εγκαταλείπουν άρον άρον την περιοχή, αφήνοντας, ωστόσο, πίσω τους σημαντικά τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Ανάμεσά τους είναι το εμπλεκόμενο όχημα, σφυριά, λοστοί, και λιβέρια. Όπως διαπιστώθηκε πίσω από τις συμπλοκές κρύβονται οικονομικές διαφορές μεταξύ ομάδων προσώπων από τη Συρία.