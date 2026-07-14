Τρεις είναι πλέον οι συλλήψεις προσώπων από τη Συρία οι οποίοι ενεπλάκησαν, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στις συμπλοκές στην Ξυλοφάγου. Υπενθυμίζεται πως στο επεισόδιο, που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην κοινότητα, συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κρατούσαν λιβέρια, σφυριά και αιχμηρά αντικείμενα. Ένας από τους εμπλεκόμενους, μάλιστα, προσπάθησε να κτυπήσει με το όχημά του τα μέλη της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε παρακείμενο υποστατικό.

Μετά τη σύλληψη 27χρονου, που τελεί υπό κράτηση, η Αστυνομία φόρεσε χειροπέδες στις 6:30 χθες το απόγευμα σε δύο Σύρους, 20 και 30 ετών. Οι δυο συλληφθέντες θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία έχει εκδώσει άλλα 8 εντάλματα σύλληψης εναντίον Σύρων που διαμένουν στη Λάρνακα. Ωστόσο, όταν αναζητήθηκαν διαπιστώθηκε πως εγκατέλειψαν τις οικίες τους. Ανάμεσά τους είναι και 30χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επιχείρησε να κτυπήσει αλλοδαπούς.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9:40 το βράδυ της Τετάρτης, με τους αλλοδαπούς να εγκαταλείπουν άρον άρον την περιοχή, αφήνοντας, ωστόσο, πίσω τους σημαντικά τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Ανάμεσά τους είναι το εμπλεκόμενο όχημα, σφυριά, λοστοί, και λιβέρια. Όπως διαπιστώθηκε πίσω από τις συμπλοκές κρύβονται οικονομικές διαφορές μεταξύ ομάδων προσώπων από τη Συρία.