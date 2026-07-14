Η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να καλυφθεί από το σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρουσιαστούν βλάβες στις μονάδες παραγωγής, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Χαρά Κουσιάππα.

Όπως ανέφερε, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του παρατεταμένου κύματος ζέστης. Τη Δευτέρα, στις 14:30, η συνολική ζήτηση ανήλθε στα 1.156 μεγαβάτ, ενώ γύρω στις 20:00 διαμορφώθηκε στα 921 MW, επίπεδο που χαρακτηρίζεται σχετικά υψηλό για τις βραδινές ώρες.

«Έχουμε επάρκεια για να καλύψουμε τη ζήτηση», δήλωσε η κ. Κουσιάππα, σημειώνοντας ότι η μέγιστη κατανάλωση κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1.260 και 1.300 MW.

Κρίσιμες οι απογευματινές ώρες

Η μέγιστη συνολική ζήτηση καταγράφεται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες, όταν η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι αυξημένη.

Αντίθετα, κατά την απογευματινή αιχμή, όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια και το σύστημα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις συμβατικές μονάδες, η ζήτηση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1.060 και 1.090 MW.

«Φαίνεται ότι η ζήτηση θα μπορεί να καλυφθεί, δεδομένου όμως ότι δεν θα έχουμε βλάβες», ανέφερε η Εκπρόσωπος του ΔΣΜΚ.

Πρόσθεσε ότι οι μονάδες παραγωγής λειτουργούν συνεχώς και υπό αυξημένη πίεση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα τεχνικών προβλημάτων.

Σε περίπτωση βλάβης, ο Διαχειριστής ενδέχεται να απευθύνει εκκλήσεις προς τους πολίτες για περιορισμό της κατανάλωσης σε συγκεκριμένες ώρες.

Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο εκ περιτροπής απόρριψης καταναλωτικού φορτίου, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας.

Η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών

Η κ. Κουσιάππα εξήγησε ότι η κατανάλωση επηρεάζεται όχι μόνο από το ύψος της θερμοκρασίας, αλλά και από τη διάρκεια του κύματος ζέστης.

Όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται για πολλές ημέρες, τα κτίρια θερμαίνονται περισσότερο και αυξάνεται η χρήση κλιματιστικών, με αποτέλεσμα η ζήτηση να παραμένει υψηλή ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου.

«Πιστεύουμε ότι η ζήτηση θα φτάσει σε ψηλότερα επίπεδα, εάν συνεχιστούν οι ζεστές ημέρες», σημείωσε.

Έως 70% η συνεισφορά των ΑΠΕ

Η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει καλύψει σε ορισμένες περιόδους μέχρι και το 70% της συνολικής ζήτησης, για πολλές ώρες ημερησίως και επί συνεχόμενες ημέρες.

Το τελευταίο διάστημα, η κάλυψη από ΑΠΕ κινήθηκε γύρω στο 60%, καθώς η κατανάλωση παρέμεινε αυξημένη και τις απογευματινές ώρες.

Τη Δευτέρα, στις 14:30, από τα 1.156 MW της συνολικής ζήτησης, μόλις 394 MW καλύπτονταν από συμβατική παραγωγή, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονταν από ΑΠΕ.

Στις 20:00, όμως, από τα 921 MW της ζήτησης, τα 896 MW παράγονταν από συμβατικές μονάδες, καθώς η παραγωγή από φωτοβολταϊκά είχε σχεδόν μηδενιστεί.

Η αιολική παραγωγή μπορεί να συνεισφέρει περίπου 40-50 MW κατά τις βραδινές ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

«Γι’ αυτό οι κρίσιμες ώρες, κατά τις οποίες εξαρτόμαστε από τις συμβατικές μονάδες, είναι οι απογευματινές», ανέφερε η κ. Κουσιάππα.

Πιθανό νέο ρεκόρ ζήτησης

Το υφιστάμενο ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκε στις 22 Ιουλίου 2024 και ανήλθε στα 1.294 MW.

Δεδομένου ότι η φετινή μέγιστη ζήτηση προβλέπεται να φθάσει έως τα 1.300 MW, ο ΔΣΜΚ θεωρεί πιθανό να καταγραφεί νέο ιστορικό υψηλό.