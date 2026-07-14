Η Primetel ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων της Κυριακής Ιωαννίδου στη θέση της Chief Commercial Officer, με ευθύνη για το σύνολο της εμπορικής στρατηγικής και λειτουργίας της εταιρείας.

Στο νέο της ρόλο, η Κυριακή Ιωαννίδου αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη της εμπορικής διεύθυνσης της Primetel, η οποία περιλαμβάνει τις πωλήσεις, την εμπειρία και εξυπηρέτηση πελατών, το Marketing & Product και τις Wholesale δραστηριότητες. Η ευθύνη της καλύπτει το σύνολο των B2C, B2B και Wholesale δραστηριοτήτων, καθώς και τη διαχείριση στρατηγικών συμφωνιών και εμπορικών συνεργασιών.

Η Κυριακή Ιωαννίδου διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Primetel, έχοντας ηγηθεί κρίσιμων πελατοκεντρικών και εμπορικών λειτουργιών, όπως τα καταστήματα λιανικής, το τηλεφωνικό κέντρο, η εξυπηρέτηση πελατών, η τεχνική υποστήριξη, οι ομάδες Retention και Customer Loyalty, τα ψηφιακά κανάλια, καθώς και οι Wholesale και Carrier Relations δραστηριότητες.

Μέσα από την πορεία της στην εταιρεία, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εμπορικών καναλιών, στη διαχείριση στρατηγικών συνεργασιών και συμφωνιών, αλλά και στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης της Primetel.

Η κα Ιωαννίδου είναι κάτοχος BSc στα Μαθηματικά, MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα και PhD στην Επιστήμη Υπολογιστών.

Η Διοίκηση της Primetel συγχαίρει την Κυριακή Ιωαννίδου για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων και της εύχεται καλή επιτυχία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία της, η βαθιά γνώση της αγοράς, η επιχειρησιακή της αντίληψη και η πελατοκεντρική της προσέγγιση θα συμβάλουν ουσιαστικά στη συνέχιση της ανάπτυξης της εταιρείας.

Βασική προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης της Primetel, με έμφαση στην εμπειρία του πελάτη, την ποιότητα των υπηρεσιών και σε σύγχρονες προϊοντικές προτάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς και στις επιλογές που προσφέρουν πραγματική αξία.

Σχετικά με την Primetel

Η Primetel αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κύπρο, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Με έμφαση στην καινοτομία, τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον της συνδεσιμότητας και της ψηφιακής ανάπτυξης.