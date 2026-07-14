Μετά την Έλενα Κούσιου, η οποία διορίστηκε αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, και τον Πόλυ Κουρουσίδη, ο οποίος εντάχθηκε στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Εσωτερικών ως σύμβουλος για θέματα στεγαστικής πολιτικής, η Αννίτα Δημητρίου προχώρησε χθες και στον διορισμό του Δημήτρη Δημητρίου ως ειδικού συμβούλου σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο τέως Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας ήταν αριστίνδην υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Ανακοινώθηκε επίσης και ο αριστίνδην υποψήφιος στην επαρχία Αμμοχώστου Πάρις Μάρκου, ως Ειδικός Σύμβουλος για αμυντική διπλωματία και θέματα αγνοουμένων.

Οι κινήσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ δεν αναμένεται να σταματήσουν εδώ, καθώς οι πληροφορίες από την Πινδάρου αναφέρουν ότι πρόθεση της ηγεσίας του κόμματος είναι η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων προσώπων που ήταν υποψήφιοι στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, αλλά δεν κατάφεραν να εκλεγούν.

Είναι προφανές ότι η Αννίτα Δημητρίου θέλει και επιδιώκει να δημιουργήσει γύρω της τη δική της ομάδα στο κόμμα, η οποία, εκτός από συμβουλευτικό ρόλο στην παραγωγή πολιτικής και θέσεων, θα μπορεί να λειτουργεί και υποστηρικτικά προς την ίδια. Τόσο στην εσωκομματική μάχη που αναμένεται να υπάρξει για το χρίσμα του υποψηφίου όσο και στη γενικότερη μάχη επικράτησης στον χώρο της Κεντροδεξιάς απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι κινήσεις που γίνονται από την Πινδάρου έχουν διπλή ανάγνωση. Αφενός, αποσκοπούν στο να στείλουν μήνυμα προς την Κυβέρνηση, διατηρώντας κοντά στην ηγεσία όλα τα στελέχη του κόμματος, ώστε να συντηρηθεί το κλίμα ευφορίας και ενότητας μετά τις βουλευτικές εκλογές. Αφετέρου, καταδεικνύουν την ανησυχία μήπως ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταφέρει να προσεγγίσει στελέχη του κόμματος, ενόψει μάλιστα και του επικείμενου ανασχηματισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα γίνονται και οι διάφορες τοποθετήσεις και δηλώσεις στελεχών της Πινδάρου, καθώς και τα μηνύματα που αποστέλλονται προς τον Λόφο.

Χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής ενημερωτικής εκπομπής του OMEGA, κάλεσε το Προεδρικό να σταματήσει τις προσεγγίσεις προς στελέχη της παράταξης για συμμετοχή στην Κυβέρνηση, από τη στιγμή που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ξεκαθαρίσει ότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Ανέφερε ότι το ζήτημα δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά την τήρηση βασικών κανόνων πολιτικής δεοντολογίας.

«Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το ανέκδοτο. Γιατί πρέπει να επικρατήσει η πολιτική ηθική. Όταν ένα κόμμα δηλώνει κατ’ επανάληψη ότι είναι στην αντιπολίτευση, αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους. Προσεγγίσεις του τύπου να υπονομεύω την οποιαδήποτε παράταξη και να προτείνω σε στελέχη αυτής της παράταξης να υπουργοποιηθούν, παρά την κεντρική πολιτική απόφαση αυτής της παράταξης, θεωρώ ότι υπονομεύουν τους κανόνες πολιτικής ηθικής που θα πρέπει να διέπουν και τα πρόσωπα και τους θεσμούς αυτής της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς ευθέως εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσέγγισε στελέχη του ΔΗΣΥ, ο βουλευτής του κόμματος απάντησε λακωνικά: «Θεωρώ πως δεν πρέπει να το επαναλάβει».

Ο Δημήτρης Δημητρίου αναφέρθηκε και στο θέμα της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά, καθώς και στη στάση του ΔΗΣΥ κατά τη συζήτησή του στη Βουλή.

«Κατά τη δική μας αντίληψη, την κ. Ραουνά αυτός που την αδικεί είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Προεδρία, όταν είτε λόγω προχειρότητας είτε λόγω πονηριάς άφησαν το νομοσχέδιο να έρθει την τελευταία στιγμή και έγινε αυτό που έγινε. Αν ήθελαν να σεβαστούν την κατά τα άλλα πετυχημένη προεδρία που είχαμε με επικεφαλής την κ. Ραουνά, θα έπρεπε να έρθει το νομοσχέδιο πολύ πιο σύντομα, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να συζητηθεί», ανέφερε.

Ο διορισμός Δημητρίου

Σε δήλωσή της για τον διορισμό του Δημήτρη Δημητρίου ως ειδικού συμβούλου σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων, η Αννίτα Δημητρίου σημείωσε ότι προτεραιότητα είναι να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς στον τόπο τους, στη γειτονιά τους και στην καθημερινότητά τους.

«Μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από σοβαρές και ουσιαστικές πολιτικές για την πρόληψη, αλλά και τη διαχείριση κρίσεων», ανέφερε.

Αφού ευχαρίστησε τον κ. Δημητρίου για τη συμβολή του στο εκλογικό αποτέλεσμα, σημείωσε ότι η εμπειρία και οι γνώσεις του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια του κόμματος, δηλώνοντας παράλληλα βέβαιη ότι οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν θα είναι καίριες και ουσιαστικές.

Από την πλευρά του, ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι, μετά από μια μακρόχρονη πορεία στην Αστυνομία, οι εμπειρίες και οι γνώσεις του μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της παράταξης.

Η δημόσια ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων, όπως είπε, δεν αποτελούν ζητήματα κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά ευθύνης, και απαιτούν σοβαρό σχεδιασμό με άξονα την προστασία του πολίτη.

Ο κ. Δημητρίου διαβεβαίωσε, τέλος, ότι θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση σύγχρονων και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής.