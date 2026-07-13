Ειδικό Σύμβουλο σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων διόρισε ο Δημοκρατικός Συναγερμός τον πρώην Υπαρχηγό της Αστυνομίας, Δημήτρη Δημητρίου.

«Η εμπειρία και η γνώση του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας», αναφέρει το κόμμα στη σχετική ανακοίνωση.

Η τοποθέτηση του κ. Δημητρίου στη συγκεκριμένη θέση, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για αξιοποίηση στελεχών που συνέβαλαν στο θετικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Προτεραιότητα όπως σημείωσε η Αννίτα Δημητρίου, είναι να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς στον τόπο τους, στη γειτονιά τους, στην καθημερινότητά τους. «Μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από σοβαρές και ουσιαστικές πολιτικές για την πρόληψη αλλά και τη διαχείριση κρίσεων», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, αφού ευχαρίστησε τον κ. Δημητρίου για τη συμβολή του στο εκλογικό αποτέλεσμα σημείωσε ότι η εμπειρία και η γνώση του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας, δηλώνοντας παράλληλα βέβαιη ότι οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν θα είναι καίριες και ουσιαστικές.

Από την πλευρά του ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι μετά από μια μακρόχρονη πορεία στην Αστυνομία οι εμπειρίες και οι γνώσεις του μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Παράταξης. Η δημόσια ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων, όπως είπε, δεν είναι ζητήματα κομματικής αντιπαράθεσης αλλά ευθύνης και χρειάζονται σοβαρό σχεδιασμό με άξονα την προστασία του πολίτη.

Ο κ. Δημητρίου διαβεβαίωσε τέλος πως θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής.