Άγρια επίθεση με ρόπαλο δέχθηκαν τρεις αλλοδαποί τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Λατσιού, στην Πόλη Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις επέβαιναν σε ισάριθμα σκούτερ, όταν άτομο μέσα από διερχόμενο όχημα χτύπησε με ρόπαλο τον πρώτο οδηγό στο κεφάλι.

Ακολούθησε σύγκρουση, καθώς τα άλλα δύο σκούτερ που κινούνταν πίσω του προσέκρουσαν πάνω του και ανατράπηκαν.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο, καθώς δεν έφεραν σοβαρά τραύματα.

Όπως ανέφεραν στους ανακριτές, δεν έχουν διαφορές με οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ δεν πρόλαβαν να συγκρατήσουν τον αριθμό εγγραφής του οχήματος.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό πιθανών μαρτύρων και υλικού από κλειστά κυκλώματα ασφαλείας, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών.