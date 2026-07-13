Ένας ναυτικός από την Ινδία εξακολουθεί να αγνοείται μετά την επίθεση που δέχθηκε το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS GALAXY στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι υπόλοιποι 23 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ομάν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη.

Όπως ανέφερε, το πλοίο επλήγη από βλήμα αγνώστου ταυτότητας στις 11 Ιουλίου, στις 01:40 ώρα Κύπρου, ενώ έπλεε στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο μηχανοστάσιο.

Η κ. Χατζημανώλη είπε ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από 24 ναυτικούς διαφόρων εθνικοτήτων, συγκεκριμένα από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχαν Κύπριοι υπήκοοι μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Ο ναυτικός που εξακολουθεί να αγνοείται είναι Ινδός υπήκοος, ο οποίος υπηρετούσε ως τρίτος μηχανικός του πλοίου, όπως ενημέρωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, ανέφερε η κ. Χατζημανώλη.

Πρόσθεσε ότι μετά το πλήγμα οι 23 ναυτικοί εγκατέλειψαν το πλοίο, χρησιμοποιώντας τη σωσίβια λέμβο και στη συνέχεια περισυνελέγησαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στην ξηρά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το GFS GALAXY ρυμουλκείται προς το λιμάνι Khor Fakkan των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ οι αρχές του Ομάν συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό του αγνοούμενου ναυτικού.

Η κ. Χατζημανώλη δήλωσε ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ειδικά υπό τις συνθήκες των πρόσφατων πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Η Υφυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο, με μεγάλο αριθμό πλοίων που δραστηριοποιούνται διεθνώς υπό κυπριακή σημαία, ανεξάρτητα από την έδρα της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή την εθνικότητα των πληρωμάτων τους.

Όπως είπε, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είχε εκδώσει σχετική εγκύκλιο προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, την ημέρα κατά την οποία άρχισαν οι εχθροπραξίες στην περιοχή, με στόχο την ενημέρωση και τη λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η κ. Χατζημανώλη, 23 πλοία υπό κυπριακή σημαία βρίσκονται σήμερα εντός του Περσικού (Αραβικού) Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, πριν από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης από τις κυπριακές αρχές.

ΚΥΠΕ