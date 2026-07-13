Τη σημασία του ορισμού του Ραφαέλε Φίτο στη θέση του Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, υπογραμμίζει ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε ανάρτηση του, ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε επίσης στις πληροφορίες για σχέδιο λύσης του Κυπριακού που δημοσιεύονται στην βρετανική Independent, η οποίες θεωρεί ότι σε συνδυασμό με τον ορισμό του κ. Φίτο, επιβεβαιώνουν την πολιτική του εκτίμηση για σοβαρές εξελίξεις.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου γράφει συγκεκριμένα:

«Πριν από δύο εβδομάδες, αναλύοντας με προσοχή τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα και παρακολουθώντας γεγονότα, έκανα την πολιτική εκτίμηση ότι επίκεινται σοβαρές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Με βάση τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, με τις πληροφορίες του έγκυρου ξένου τύπου και όχι μόνο σχετικά με σχέδιο λύσης που παρουσιάζει η κ. Ολγκίν αλλά κυρίως την πρωτοβουλία της κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον ορισμό του κ. Φίτο ως ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, όλα αυτά επιβεβαιώνονται.

Ειδικά η ιδιότητα του κ. Φίτο ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν. Παράλληλα, αποδεικνύεται και η αποφασιστικότητα της ΕΕ να μπει δυναμικά στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Παρακολουθούμε με προσοχή τις διαφορές πρωτοβουλίες και προτρέπουμε ΠτΔ και Κυβέρνηση σε ετοιμότητα. Και να γνωρίζουν ότι θα είμαστε δίπλα τους στον δρόμο προς την λύση. Όπως έχουμε πει, οι ευκαιρίες δεν θα είναι άπειρεις και οι συγκυρίες δεν επαναλαμβάνονται.»