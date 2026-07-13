Σε περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανικής τους συνεργασίας προχωρούν η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) και η Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV), με επίκεντρο την παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών για την ελληνική αγορά στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛΒΟ επισκέφθηκε πρόσφατα τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της RMMV στη Βιέννη, όπου πραγματοποιήθηκαν διοικητικές και τεχνικές συναντήσεις για την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα προόδου και τον καθορισμό των επόμενων σταδίων της συνεργασίας.

Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες νωρίτερα εντός του έτους και εντάσσεται στο κοινό πρόγραμμα εργασιών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Από την υπογραφή της συμφωνίας, εξειδικευμένες ομάδες της ΕΛΒΟ και της RMMV συνεργάζονται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών της RMMV στην Ελλάδα.

Νέες γραμμές παραγωγής

Κατά τις συναντήσεις στη Βιέννη, τα στελέχη των δύο εταιρειών εξέτασαν την πρόοδο στις τεχνικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες, καθώς και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του σχεδιασμού στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ.

Η συνεργασία χαρακτηρίζεται από τις δύο πλευρές ως στρατηγικής σημασίας, καθώς αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΒΟ και ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων.

Στόχος είναι η παραγωγή για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς στρατιωτικών φορτηγών τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία, σύμφωνα με τις εταιρείες, διαθέτουν αποδεδειγμένη επιχειρησιακή αξιοπιστία.

Η συνεργασία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη θέση της ΕΛΒΟ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και θα διευρύνει τη συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής σε προγράμματα στρατιωτικού εξοπλισμού.