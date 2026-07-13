Νέες ευκαιρίες κατάρτισης για 99.200 εργαζομένους και ανέργους, με συνολική δαπάνη €32,3 εκατ., δημιουργεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Τα προγράμματα καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας και τις κατηγορίες επαγγελμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται είναι η διεύθυνση επιχειρήσεων, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η επιχειρησιακή συνέχεια και η εκπαίδευση εκπαιδευτών διά βίου μάθησης.

Προβλέπονται επίσης προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και για ψηφιακές δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η εφαρμογή των προγραμμάτων θα γίνεται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε πιστοποιημένες δομές και με εκπαιδευτές διά βίου μάθησης που έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του συστήματος Ερμής προς τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, πριν από την έναρξη του προγράμματος ή πριν από τη συμπλήρωση του 25% της συνολικής διάρκειάς του.

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Συνήθη πολυεπιχειρησιακά προγράμματα

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται προγράμματα συνεχούς κατάρτισης εργαζομένων, αυτοτελώς εργαζομένων και ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Εγκρίθηκαν 4.024 προδιαγραφές για την υλοποίηση 3.313 προγραμμάτων κατάρτισης, στα οποία προβλέπεται να συμμετάσχουν 91.450 άτομα.

Η συνολική δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχεται σε €22 εκατ.

Προγράμματα ζωτικής σημασίας

Η δεύτερη κατηγορία αφορά εξειδικευμένα και καινοτόμα θέματα που θεωρούνται προτεραιότητες για την κυπριακή οικονομία.

Τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό, καθώς και σε αυτοτελώς εργαζομένους, και περιλαμβάνουν ιδρυματικό και ενδοεπιχειρησιακό μέρος.

Εγκρίθηκαν 184 προγράμματα για τη συμμετοχή 5.150 ατόμων, με συνολική δαπάνη €10,1 εκατ.

Κατάρτιση συνδικαλιστικών στελεχών

Η τρίτη κατηγορία αφορά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών, τα οποία οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης.

Εγκρίθηκαν 54 προδιαγραφές για την εφαρμογή 92 προγραμμάτων και τη συμμετοχή 2.600 ατόμων, με συνολική δαπάνη €200.000.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την έκδοση παραπεμπτικού.

Η ΑνΑΔ διευκρινίζει ότι οι κατάλογοι που δημοσιεύθηκαν δεν είναι τελικοί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση ενστάσεων για αιτήσεις που απορρίφθηκαν αρχικά.

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, ενώ οι τελικοί επικαιροποιημένοι κατάλογοι θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.