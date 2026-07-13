Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία Κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε το αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, με στόχο να αποτρέψει την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους.

Το Υπουργείο Άμυνας της Υεμένης ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο έγινε στόχος «σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών», προειδοποιώντας ότι «αυτή η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη και ατιμώρητη».

Η Σαναά βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του Κόλπου, εδρεύει στο Άντεν, στη νότια χώρα.

ΚΥΠΕ