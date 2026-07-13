Στην Κύπρο βρίσκονται οι δύο ποινικοί ανακριτές από την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετέχουν στην Ομάδα Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία».

Η Ομάδα Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών συγκροτήθηκε σήμερα Δευτέρα και ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της, σηματοδοτώντας την έναρξη της ανεξάρτητης ποινικής έρευνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προηγήθηκε σύντομη συνάντηση των μελών της Ομάδας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Υπαρχηγό Αστυνομίας στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν αποκλειστικά διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα, που αφορούν την έναρξη του έργου των ανακριτών.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Ομάδα άρχισε άμεσα τις εργασίες της, “ασκώντας τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και σύμφωνα με τους όρους εντολής που της έχουν ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο”, προστίθεται.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρεται τέλος στην ανακοίνωση, ευχήθηκε στα μέλη της Ομάδας κάθε επιτυχία στην αποστολή τους.

ΚΥΠΕ