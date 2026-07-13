Συνελήφθη σήμερα [13/07], δυνάμει δικαστικού εντάλματος, 42χρονος αναφορικά με την υπόθεση απόπειρας ληστείας που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, σε υποκατάστημα τράπεζας, στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και σχετικά με υπόθεση κλοπής πινακίδων εγγραφής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη στις 11/07/2026, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος και δεύτερος ύποπτος, άντρας ηλικίας 41 ετών.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου, διερευνά την υπόθεση.

Οι δύο ύποπτοι τελούν υπό κράτηση και σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο, στην επαρχία Λάρνακας.