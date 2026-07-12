Στη σύλληψη 41χρονου προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα του Σαββάτου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε σχέση με υπόθεση απόπειρας ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην επαρχία Λάρνακας.

Η υπόθεση διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, ενώ ο 41χρονος συνελήφθη και για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής πινακίδων εγγραφής αυτοκινήτου, η οποία σημειώθηκε την ίδια ημέρα στην επαρχία Λάρνακας.

Ο ύποπτος τελούσε ήδη υπό κράτηση σε σχέση με άλλη διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο στην επαρχία Λάρνακας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου.