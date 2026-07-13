Τη διάπραξη της ληστείας σε αρτοποιείο παραδέχθηκε ο ένας από τους δύο υπόπτους, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές αποκάλυψε και την εμπλοκή του συνεργού του στην υπόθεση. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε ότι οι δύο νεαροί είχαν προηγουμένως κλέψει μοτοσικλέτα, την οποία χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στο αρτοποιείο.

Με την απειλή σκεπαρνιού, ο 20χρονος ύποπτος από τη Συρία φέρεται να άρπαξε το συρτάρι της ταμειακής μηχανής. Κατά τη διαφυγή του, ακολούθησε πάλη με διανομέα εταιρείας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο για παράδοση προϊόντων.

Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 19 και 20 ετών, οδηγήθηκαν σήμερα (13/7) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ και εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε στην Αστυνομία, ο δράστης φορούσε χειρουργική μάσκα, μαύρο φούτερ και μπεζ βερμούδα, έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με την κουκούλα του φούτερ. Ο διανομέας επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει αρπάζοντάς τον, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη μεταξύ των δύο. Στην προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη έσπευσε να βοηθήσει και υπάλληλος του αρτοποιείου. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει, όπου τον ανέμενε δεύτερο πρόσωπο που επέβαινε σε μαύρη μοτοσικλέτα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν εντοπίστηκε ο αριθμός εγγραφής της μοτοσικλέτας και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος διαπίστωσε ότι αυτή είχε κλαπεί περίπου μία ώρα πριν από τη ληστεία.

Από την ανάλυση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα της Παρασκευής δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία φορούσαν κουκούλες, έκλεψαν τη μοτοσικλέτα. Οι ανακριτές του ΤΑΕ συνέλεξαν υλικό από διάφορα σημεία και κατάφεραν να καταγράψουν τη διαδρομή των δραστών. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, λίγο πριν από την κλοπή της μοτοσικλέτας οι δύο ύποπτοι είχαν συναντηθεί σε πολυκατοικία όπου διαμένει ο 19χρονος. Εναντίον του εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη.

Κατά την ανάκρισή του, ο 19χρονος παραδέχθηκε την κλοπή της μοτοσικλέτας μαζί με τον 20χρονο ύποπτο. Ανέφερε ακόμη ότι στη συνέχεια ο τελευταίος τού ζήτησε να τον μεταφέρει στο αρτοποιείο στην περιοχή της Νάαφης. Εκεί σταμάτησε τη μοτοσικλέτα και όπως είπε, ο 20χρονος εισήλθε στο υποστατικό και λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε τρέχοντας, προτού διαφύγουν από τη σκηνή.

Ο 19χρονος υπέδειξε στους ανακριτές τόσο το σημείο από όπου κλάπηκε η μοτοσικλέτα όσο και το σημείο όπου την εγκατέλειψαν μετά τη ληστεία.

Από τις περαιτέρω εξετάσεις ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του δεύτερου υπόπτου, 20 ετών από τη Συρία, μόνιμου κατοίκου Κύπρου. Μετά τη σύλληψή του, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκαν μέσα σε ερμάρι του υπνοδωματίου του μία μπεζ βερμούδα και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, τα οποία φαίνεται να μοιάζουν με εκείνα που φορούσε ο δράστης της ληστείας.

Ανακρινόμενος, ο 20χρονος παραδέχθηκε τη διάπραξη της ληστείας, επιβεβαιώνοντας ότι συνεργός του ήταν ο 19χρονος. Παράλληλα, προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με την κλοπή της μοτοσικλέτας και τον τρόπο με τον οποίο σχεδίασαν και διέπραξαν τη ληστεία.