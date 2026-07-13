Καθήκοντα Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ανέλαβε από σήμερα ο Ανδρέας Χαραλάμπους, μετά την υπογραφή του συμβολαίου διορισμού του.

Ο κ. Χαραλάμπους είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και χρηματοοικονομικό τομέα.

Εργάστηκε για σειρά ετών στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διευθυντής Οικονομικών Ερευνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και ως Κυβερνητικός Επίτροπος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους διαδέχεται τον Μιχάλη Περσιάνη, ο οποίος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την προεδρία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.