Συνάντηση με τον αποχωρούντα πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλη Περσιάνη, είχε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στο Υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Μάκης Κεραυνός, με επίκεντρο ζητήματα οικονομίας και τη διαδικασία ομαλής διαδοχής στην προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που αφορούν την οικονομία, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μιχάλης Περσιάνης ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών για την εξαιρετική, όπως τη χαρακτήρισε, συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Παράλληλα, συνεχάρη τον υπουργό και το Υπουργείο για τις αποφάσεις πολιτικής και τη γενικότερη στάση που τηρούν, σε σχέση με τη διαχείριση των θεμάτων της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Μάκης Κεραυνός εξήρε το έργο του κ. Περσιάνη στην προεδρία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος εργασίας του, το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε, καθώς και οι καίριες και έγκυρες παρεμβάσεις και εισηγήσεις του συνέβαλαν ουσιαστικά στο έργο της κυβέρνησης και του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η συνεργασία τους διευκόλυνε την κοινή επιδίωξη για ορθή κατεύθυνση στα δημοσιονομικά ζητήματα, προς όφελος της οικονομίας και με στόχο τη διασφάλιση των δημόσιων οικονομικών.

Ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε θερμά τον κ. Περσιάνη για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της θητείας του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.