Πάνω από πέντε δυστυχήματα φέτος έχουν να κάνουν με την απόσπαση προσοχής, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία από την Αστυνομία που αφορούν τον απολογισμό στην άσφαλτο, 31.066 καταγγελίες σε μια τριετία αφορούσαν χρήση κινητού (2023-2025).

Αυτό αναφέρθηκε κατά τη σημερινή παρουσίαση, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Λευκωσία, της νέας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση με τίτλο «Πόσα σκρολ αξίζει μια ζωή; Κανένα. Πιάσε το τιμόνι», μια πρωτοβουλία της Anytime, η οποία ανήκει στον όμιλο Interamerican, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου – Γραφείο Πρόληψης και Διαφώτισης .

Κατά την έναρξη της δημοσιογραφικής διάσκεψης, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, και νέοι Βουλευτές, παρουσιάστηκε βίντεο με μηνύματα που ετοίμασε ο ambassador της Anytime για την ασφαλή οδήγηση, Ανδρέας Αραβής. Δόθηκαν, παράλληλα, και αριθμοί που αφορούν τον απολογισμό στην άσφαλτο το έτος 2025. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας από τους 45 νεκρούς στην άσφαλτο, 11 θάνατοι αφορούσαν απρόσεκτη οδήγηση/ απόσπαση προσοχής, οι 9 ήταν πεζοί, 8 ήταν νέοι μέχρι 25 ετών, 3 ήταν ποδηλάτες, ενώ έγιναν 31.066 καταγγελίες για χρήση κινητού (2023-2025).

Η εκστρατεία περιλαμβάνει outdoor εκστρατεία ευαισθητοποίησης στο οδικό δίκτυο, ραδιοφωνικά σποτ, εκστρατεία στα social media με τη συμμετοχή του Ανδρέα Αραβή και της Κατερίνας Αγαπητού, συζητήσεις ευαισθητοποίησης σε ΜΜΕ στην παρουσία της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, η Anytime σε συνεργασία με την Αστυνομία θα πραγματοποιούν ενημερωτικές δράσεις σε στρατόπεδα, πανεπιστήμια και μεγάλες διοργανώσεις, όπως ο μαραθώνιος Λάρνακας.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χάρης Ευρυπίδου, μιλώντας κατά την παρουσίαση, είπε ότι η χρήση του κινητού και η απόσπαση προσοχής είναι τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις πρώτες αιτίες πρόκλησης τροχαίων συγκρούσεων.

Σημείωσε ότι διεξήχθησαν έρευνες στο εξωτερικό και έχει φανεί ότι η χρήση του κινητού είναι πιο επικίνδυνη ακόμα και από την χρήση του αλκοόλ, γιατί κρατεί μακριά για πολλά δευτερόλεπτα την προσοχή σου από την οδήγηση.

«Άρα, έχει φανεί και από έρευνα. Φαίνονται και από τα στοιχεία μας. Μέχρι στιγμής είναι και πρώτη αιτία και για το 2026. Πάνω από τα 5 δυστυχήματα που έχουν προκληθεί φέτος έχουν να κάνουν με την απόσπαση προσοχής. Και πέρσι ήταν πρώτη αιτία, με πάνω από 17 περιπτώσεις να έχουν σχέση με την απόσπαση της προσοχής. Συνεπώς, καλοδεχούμενη αυτή η συνεργασία και πρέπει να καταδείξουμε το πόσο επικίνδυνη συμπεριφορά είναι η χρήση του κινητού με οποιονδήποτε τρόπο είτε μιλούμε είτε σκρολάρουμε. Θα πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη”, υπογράμμισε.

“Ειδικά, στην Κύπρο οι διαδρομές που διανύουμε είναι πολύ μικρές και ο χρόνος που χρειάζεται να είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα, δεν πιστεύω κάποιος να έχει τόσο σοβαρή δουλειά να κάνει που να μην περιμένει 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά μέχρι να πάει στον προορισμό του και να το αφήσει στην άκρη», συμπλήρωσε.

Το σκρολ στο κινητό δεν πάει με την οδήγηση, ανέφερε, σημειώνοντας τους κινδύνους για σύγκρουση κατά την ώρα που κάποιος οδηγεί βλέποντας το κινητό του.

Ευχαρίστησε, παράλληλα, την Anytime για αυτή την πρωτοβουλία, σημειώνοντας, τέλος, ότι «είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε μόνοι μας σε αυτό το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, της πρόληψης».

Η επικεφαλής της Interamerican Κύπρου, Καίτη Αλεξάνδρου, είπε ότι πίσω από κάθε τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή, βρίσκεται μια οικογένεια, βρίσκεται ένας άνθρωπος που η ζωή του μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Οπόταν ως Anytime, μια ηγέτιδα εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον Κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, είναι ηθική υποχρέωση μας να συμβάλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και σίγουρα μέσα από την κοινωνική εταιρική ευθύνη μας, καθιστώντας τον πυλώνα της οδικής ασφάλισης ένα βασικό πυλώνα που θέλουμε να ενημερώσουμε και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το κοινό με όποιο τρόπο μπορούμε», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση δεν είναι απλά μια κακή συνήθεια.

«Είναι μια επιλογή, η οποία μπορεί να αποτραπεί. Με αυτό τον τρόπο, εμείς ως Anytime θέλουμε να συμβάλουμε με την νέα μας εκστρατεία, η οποία όπως είπαμε ο τίτλος της είναι «Πόσα σκρολ αξίζει μια ζωή; Κανένα. Πιάσε το τιμόνι», για να καταφέρουμε με τον δικό μας τρόπο και με τη συμβολή της Αστυνομίας να ενημερώσουμε τόσο το κοινό όσο και τον καθένα από εμάς στο να μπορέσουμε να μειώσουμε τα δυστυχήματα, αλλά πάνω από όλα να αποφασίσουμε ότι την ώρα που είμαστε στο αυτοκίνητο και θα πάρουμε το τιμόνι , το κινητό πρέπει να μείνει στην άκρη», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ