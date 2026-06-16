Το ΕΛΑΜ, με αφορμή το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ζητά πλήρη διερεύνηση όλων των ευρημάτων και διαφανή χειρισμό τους από τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε πρόσωπα προκύπτει εκ πρώτης όψεως πως ενδέχεται να εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα εκφράζει την προσδοκία όπως ο διορισμός των ανακριτών αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να μην υπάρξουν σκιές στη διαδικασία.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Με αφορμή το πόρισμα που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η Αρχή Κατά της Διαφθοράς, επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας υπέρ της εξέτασης και της ενδελεχούς διερεύνησης όλων των καταγγελιών.

Απαιτούμε όπως όλα τα ευρήματα του πορίσματος τύχουν χειρισμού από τις αρμόδιες αρχές, με πλήρη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές και ιδίως όσα αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Ανεξαρτήτως του ποιους αφορά το πόρισμα αναμένουμε πως οι ανακριτικές αρχές θα οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όποιο ή όποια πρόσωπα κατά τεκμήριο ενδέχεται να έχουν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα.

Σεβόμαστε την ανεξαρτησία και τις αποφάσεις όλων των θεσμών, δεδομένης όμως της ανάγκης αποφυγής των οποιονδήποτε σκιών, αναμένουμε ότι το διορισμό των ανακριτών θα τον αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.