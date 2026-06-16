Σοβαρές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα καταλογίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο πολυσέλιδο πόρισμά της για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται περιλαμβάνονται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο πρώην υπουργός Νίκος Κουγιάλης, ο τέως βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος μεγιστάνας Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, με την Αρχή να αποδίδει σειρά πιθανών ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δείτε ποιους αφορά

(Α) τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις

(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις

Σύνολο περιπτώσεων: 7

(β) Στάθης Λεμής, συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(γ) Φάνος Φίλιππου, συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Δ) Δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Ε) Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως βοηθός Γενικός Εισαγγελέας

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(ΣΤ) Χάρης Σολομωνίδης, πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου

(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση

(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση

(γ) Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, ως η Παράγραφος 61: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 3

(Ζ) Α. Νεοκλέους & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε

(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση

(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση

(γ) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 3

(Η) Παναγιώτης Νεοκλέους & Δικηγόρος

(α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Θ) Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Ι) Ανδρέας Χατζηκυριάκος

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Κ) Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Λ) Νίκος Κουγιάλης, πρώην Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Μ) Γιώργος Βαρνάβα, τέως βουλευτής

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

(Ν) Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού, τέως προϊστάμενη ΜΟ.Κ.Α.Σ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση

(β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

(Ξ) Ιωάννης Σωτηριάδης, Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1