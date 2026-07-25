Ιδιαίτερα βεβαρημένη παρουσιάζεται η θέση του συγγραφέα/ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη μετά την χθεσινή καταχώριση σε βάρος του υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για τα περιβόητα μηνύματα της Κ.Κ. από τη Λευκωσία που επικράτησε με το προσωνύμιο «Σάντη».

Όπως εγκύρως πληροφορείται ο «Φ» οι πλείστες από τις 101 κατηγορίες που βασίζονται σε τέσσερα αδικήματα, αφορούν τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Στο πολλαπλάσιο

Ο αριθμός των κατηγοριών είναι μεγάλος γιατί ο Δρουσιώτης τις αντιμετωπίζει στο πολλαπλάσιο και είναι ανάλογες με τον αριθμό των προσώπων που ήταν παραπονούμενα από τα δημοσιεύματά του.

Είναι ενδεικτικό ότι το αδίκημα της παρενόχλησης, που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας μας, αφορά πρόσωπα, τα οποία έμειναν θιγμένα από τα όσα δημοσίευε.

Θυμίζουμε ότι παραπονούμενοι ήταν, ανάμεσα σ΄ άλλους, ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου, Μιχαλάκης Χριστοδούλου και τρία μέλη της οικογένειάς του, ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, το στέλεχος της ΕΔΕΚ Μορφάκης Σολομωνίδης και το στέλεχος της ελληνικής κυβέρνησης, Γιώργος Μυλωνάκης. Τα πλείστα εξ αυτών των προσώπων είχαν καταγγείλει τον Δρουσιώτη στην Αστυνομία Κύπρου.

Στις 16/9

Η υπόθεση καταχωρίσθηκε χθες το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, όπου μετέβησαν γι΄ αυτό το σκοπό στελέχη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας. Η πρώτη εμφάνιση των δυο κατηγορούμενων, της Κ. Κ. και του Μακάριου Δρουσιώτη, έχει οριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα γίνει η διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Τα αδικήματα

Όπως ξεκαθάρισε και με χθεσινή της επίσημη τοποθέτηση η Νομική Υπηρεσία οι 101 κατηγορίες αφορούν στα ακόλουθα αδικήματα:

>> Κατάρτιση πλαστού εγγράφου

>> Κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου

>> Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων

>> Παρενόχληση

Με βάση τα όσα ανέφερε πηγή του «Φ», ο Δρουσιώτης κατηγορείται τουλάχιστον για κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση.

Να σημειωθεί ότι ο καταρτισμός πλαστού εγγράφου με την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δεν έχουν ουσιώδη διαφορά ως προς την ποινή σε ό,τι αφορά την περίπτωση καταδίκης. Αμφότερα τα αδικήματα, εφόσον ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά χρόνια.

Ψευδείς ειδήσεις

Η δημοσίευση ψευδών ειδήσεων είναι στη βάση του άρθρου 50 του ποινικού κώδικα και προνοεί ποινή φυλάκισης μέχρι και δυο έτη. Παρουσιάζουμε αυτούσια αναφορά: «50.-(1) Όποιος με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιεύει σε οποιαδήποτε μορφή ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες που δύνανται να κλονίσουν τη δημόσια τάξη ή την εμπιστοσύνη του κοινού προς το κράτος ή τα όργανα του ή να προκαλέσουν φόβο ή ανησυχία στο κοινό ή να παραβλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο την κοινή ειρήνη και ευταξία, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές: Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, αν αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι η δημοσίευση έγινε με καλή πίστη και στηρίχτηκε σε γεγονότα που δικαιολογούν τέτοια δημοσίευση. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 201, όσον αφορά την καλή πίστη εφαρμόζονται. (2) Καμιά δίωξη με βάση το άρθρο αυτό δεν προχωρεί, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας».

Η παρενόχληση

Το έτερο αδίκημα είναι η παρενόχληση, το οποίο εντοπίζουμε στον Νόμο «περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση του 2021». Στο άρθρο 3 της εν λόγω νομοθεσίας, σημειώνεται: «Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε συμπεριφορά η οποία προκαλεί παρενόχληση, ενώ γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η εν λόγω συμπεριφορά προκαλεί παρενόχληση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε αμφότερες τις ποινές, νοουμένου ότι η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου».

Πλαστά μηνύματα

Η 45χρονη Κ.Κ., ευρύτερα γνωστή ως «Σάντη», λόγω του προσωνυμίου που της έδωσε ο συγγραφέας/ερευνητής, θεωρείται σίγουρο ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες καταρτισμού πλαστών εγγράφων. Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 8 του περασμένου Απριλίου, η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας που διερευνούσε την υπόθεση μετά από μαρτυρία που είχε λάβει εξέταζε εφαρμογή με την οποία ετοιμάζονταν πλαστά μηνύματα.

Μετέπειτα αποκαλύφθηκε ότι στις 2 Απριλίου η «Σάντη» είχε καταθέσει στην Αστυνομία ότι αυτή κατάρτισε τα πλαστά μηνύματα. Σύμφωνα με δικόγραφο η Κ.Κ. «σε γραπτή της κατάθεση μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι, τόσο τα μηνύματα που παρουσιάζονται στην ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη όσο και η σχέση της με τον Δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι όλα ψέματα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι με τη χρήση της εφαρμογής «Call Assistant», δημιούργησε από το κινητό της τηλέφωνο τα συγκεκριμένα μηνύματα, ενώ τις συνομιλίες που κατασκεύαζε τις απέστελλε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, λέγοντάς του ψέματα για το αληθές του περιεχομένου των».

Αντίδραση Δρουσιώτη

Ο Δρουσιώτης με δημοσίευμά του σε λογαριασμό του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, φαίνεται να αποδίδει τη δίωξή του σε σκοτεινά κίνητρα πρώην και νυν στελεχών της εκτελεστικής εξουσίας.

Σημειώνει: «Παρέλαβα σήμερα κατηγορητήριο για την υπόθεση «Σάντη» ότι με δόλο και εν γνώσει μου δημοσίευσα πλαστά μηνύματα. Πρόκειται για αντιπερισπασμός για το Videogate και χείρα βοήθειας στον Νίκο Αναστασιάδη. Η Νομική Υπηρεσία παραχωρεί ασυλία σε βαρυποινίτες για φόνους και ναρκωτικά για να τους καταστήσει μάρτυρες σε δευτερεύουσες υποθέσεις. Είμαι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αφορά το «Κράτος Μαφία». Η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει χρίζοντας με κατηγορούμενο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός του Σάββας Αγγελιδης, οι οποίοι κατα τα άλλα αυτοεξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες για το “Κράτος Μαφία” και οι οποίοι αναφέρονται τόσο στα σχετικά δημοσιεύματά μου, όσο και στα μηνύματα της “Σάντη” καταχώρισαν κατηγορητήριο εναντίον μου και υπέρ του εαυτού τους! Στην Κύπρο του Νίκου Χριστοδουλίδη η ερευνητική δημοσιογραφία σέρνεται σε ποινικά δικαστήρια. Κράτος Δικαίου στα τάρταρα».

Τι είχε δημοσιεύσει ο συγγραφέας για τα μηνύματα στα τέλη Μαρτίου

«Παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες»

Ο συγγραφέας/ερευνητής άρχισε τις δημοσιεύσεις του στις 30 Μαρτίου. Απέδωσε μέσα από τα γραφόμενά του την ύπαρξη κυκλώματος με διεθνή δράση και έντονη παρουσία στην Κύπρο, αφήνοντας σαφείς σκιές για παράνομη δραστηριότητα από τον πρώην δικαστή του Ανωτάτου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου και τη συμμετοχή άλλων αξιωματούχων, σχέσεις με παράγοντες της πολιτικής και δοσοληψίες υπέρογκων ποσών.

Από τα όσα κατέγραψε μένουν εντυπώσεις για το σύστημα δικαιοσύνης και την ακεραιότητα δικαστών, το ρόλο πολιτικών προσώπων όπως ο τέως Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, ο βουλευτής και στέλεχος του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολωμονίδης.

Επιπλέον, επιχειρείται να καταλογιστεί μεθόδευση για τη δικαστική εξέλιξη μιας εκ των υποθέσεων της Focus με κατηγορούμενους τους Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Μιχάλη Ζολώτα και Μιχαήλ Φόλε. Στην εν λόγω υπόθεση αποδίδει ο Δρουσιώτης και τον φερόμενο πρόωρο διορισμό των Γιώργου Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη στα αξιώματα του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αντίστοιχα.

Τα σημειώματα του Δρουσιώτη περιλάμβαναν φράσεις όπως «Παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες» και «Το σκοτεινό πρόσωπο του «κράτους δικαίου» στην Κύπρο»

150 και πλέον μηνύματα από το αρχείο της «Σάντη» είχε εξασφαλίσει ο «Φ» και δημοσίευσε στις 6/4/2026 αποδίδοντας συνοπτικά τι παρουσίαζαν χωρίς ονομαστικές αναφορές ελλείψει επιβεβαίωσης της γνησιότητάς τους. Τα αρχεία τα καταθέσαμε στο πλαίσιο της έρευνας σε στέλεχος της ανακριτικής ομάδας (9/4).