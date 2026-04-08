Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της γυναίκας που επικράτησε με το προσωνύμιο «Σάντη», η οποία φέρεται να είναι η πηγή των κατ΄ ισχυρισμόν τηλεφωνικών μηνυμάτων που αποδίδουν ύπαρξη κυκλώματος με διεθνή κι εγκληματική δράση, αλλά και διάπραξη κακουργημάτων.

Η αρχική πληροφορία που μεταδόθηκε από προχθές κι έφερε τη «Σάντη» να κατέθεσε στους ανακριτές της Αστυνομίας πως τα μηνύματα ήταν προϊόν παραποίησης, έλαβε μεγαλύτερη υπόσταση χθες.

Με τοποθετήσεις του ο Νίκος Κληρίδης, που παρουσιάστηκε να ενεργούσε ως δικηγόρος της και να έλαβε απ΄ αυτήν αριθμό μηνυμάτων πριν τα διαβιβάσει σε άλλα πρόσωπα, είπε πως η γυναίκα «έχει πάει (σ.σ. στην Αστυνομία) και κατέθεσε ότι όλα είναι ψεύτικα και κατασκευάσματα δικά της».

Ψηφιακή εφαρμογή

Πέραν τούτου, πηγή του «Φ» ανέφερε πως ήδη τα τρία στελέχη της ανακριτικής ομάδας που έχει ως βάση της τις εγκαταστάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία έχουν εξετάσει ενδεχόμενο χρήσης ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία γίνεται καταρτισμός πλαστών μηνυμάτων.

Αναζητώντας, κατά πόσον αυτό ισχύει, δηλαδή, αν υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, εντοπίσαμε στο διαδίκτυο πατενταρισμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για ετοιμασία τέτοιων μηνυμάτων (Fake SMS – Fake Text Message).

Σύμφωνα με περιγραφές, οι εν λόγω εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλαστών τηλεφωνικών μηνυμάτων. Δηλαδή, SMS που εμφανίζονται σαν να τα έστειλε ή να τα έλαβε κάποιος άλλος).

«Μπορείς να φτιάξεις ολόκληρες συνομιλίες (SMS, MMS, ακόμα και φωνητικά) και να τις κάνεις να φαίνονται ρεαλιστικές» είναι μια χαρακτηριστικά αναφορά περιγραφής τέτοιων εφαρμογών.

Μόνο οι ειδικοί

Εντούτοις, μόνο οι ειδικοί μπορούν να πιστοποιήσουν κάτι τέτοιο και στην προκειμένη οι δικανικοί εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας.

Όπως, άλλωστε, αποκάλυψε την περασμένη Δευτέρα ο «Φ», εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τηλεφωνικά μηνύματα. Τα 150 και πλέον ψηφιακά αρχεία που εξασφάλισε κι αποκάλυψε η εφημερίδα μας περιλαμβάνουν στιγμιότυπα οθόνης που αφορούν αποστολή μηνυμάτων μέσω σχεδόν όλων των διαθέσιμων πλατφορμών επικοινωνίας. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, επικοινωνία μέσω Telegram, Messenger (facebook), Signal και Viber.

Τρία γνωστά πρόσωπα

Όλα αυτά τα μηνύματα παρουσιάζουν τη «Σάντη» ως κεντρικό πρόσωπο, έχοντας ως άξονα τη σχέση της με τρίτο πρόσωπο, με το οποίο διατηρούσαν κατ΄ ισχυρισμό πολυετή δεσμό. Ο πολυετής αυτός δεσμός και οι διακυμάνσεις του, βάσει των μηνυμάτων, είναι και η αφορμή για να ξεδιπλωθούν πολλές άλλες κατ΄ ισχυρισμόν υποθέσεις που φέρονται να αφορούν την κυπριακή κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.

Αν και πολλά από τα αρχεία που κατέχουμε είναι κοινά με αυτά που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης την προπερασμένη Δευτέρα, εντούτοις στα 150 στιγμιότυπα που έχουμε, αποτυπώνεται διαφορετική εικόνα. Τα μηνύματα που εξασφάλισε ο «Φ», η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται, δείχνουν ότι η «Σάντη» είχε σχέση και με άλλα τρία πολύ γνωστά πρόσωπα της κυπριακής κοινωνίας.

Απουσία ημερομηνιών

Πέραν τούτου, σε πολύ μικρό αριθμό μηνυμάτων υπάρχουν χρονολογικές ενδείξεις. Τα πιο πολλά μηνύματα είναι χωρίς χρονικό πλαίσιο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι διακριτό ποιοι ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα, σε άλλες, ωστόσο, η ταυτότητα των συνομιλητών συνάγεται από τα συμφραζόμενα.

Γνωστοί συγκεκριμένοι αξιωματούχοι εμφανίζονται να εκφράζονται χρησιμοποιώντας ασυνήθιστα επίθετα, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις εκφράζονται τυπικά, όμως, σε άλλες είναι εγκάρδιοι.

Υποθέσεις και ερμηνείες

Γενικότερα χρειάζεται να γίνει υπόθεση ή εικασία για επιβεβαίωση κάποιων σεναρίων. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για την περιβόητη σχέση της γυναίκας που επικράτησε ως «Σάντη» και πρώην αξιωματούχου, ωστόσο, δεν υπάρχει διακριτή συνομιλία για βιασμό της γυναίκας όταν ήταν ανήλικη. Ούτε ότι είναι μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, όπως έχει αναφερθεί σε επίσημες τοποθετήσεις τις προηγούμενες ημέρες.

«Κατάλυση Δημοκρατίας»

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι το σενάριο που παρουσιάζουν τα αμφισβητούμενα αυτά μηνύματα παρουσιάζουν κατ΄ ισχυρισμόν κατάλυση της Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι προβάλλεται ένα αφήγημα (στη βάση των υπό έλεγχο συνομιλιών) περί κυκλώματος με ανώτατα στελέχη της δικαιοσύνης και της κυπριακής Πολιτείας.

Πάντως, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες πως η «Σάντη» κατέθεσε στην Αστυνομία ότι προέβη σε καταρτισμό μηνυμάτων, τότε βάζει τον εαυτό της σε θέση ελεγχόμενης, αφού η ετοιμασία και η διανομή πλαστού περιεχομένου επικοινωνίας, είναι πράξεις που ελέγχονται ποινικά.

Παρέδωσε έκθεση για τρία κινητά Παπαδάκη

Ο πρώην ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης, συνοδεία του δικανικού εμπειρογνώμονα Αλέξη Μαύρου μετέβη χθες νωρίς το απόγευμα στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Ο τελευταίος παρέδωσε ενυπόγραφη την πραγματογνωμοσύνη του μετά από εξέταση των τριών τηλεφωνικών συσκευών του κ. Παπαδάκη που χρησιμοποιούνται κατά την επίμαχη περίοδο των μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τους ανακριτές, ο πολιτικός θα παραδώσει και τα τρία κινητά του, ένα i-phone και δυο android. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης κατήγγειλε τον Μακάριο Δρουσιώτη στο ΤΑΕ Λευκωσίας για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Ν. Κληρίδης: «Όλα αυτά δείχνουν διαπλοκή»

* Παρέδωσε στοιχεία στην Αστυνομία ο Μακάριος Δρουσιώτης

Χθες ο Νίκος Κληρίδης σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ήταν έντονος στις εκφράσεις του καταλογίζοντας με τις αναφορές του πως υπάρχει μεθόδευση από πλευράς των Αρχών.

Σχολίασε ότι η αλλαγή στάσης από τη γυναίκα δεν είναι αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα πίεσης. «Τα αναιρεί, γιατί είναι υπό το κράτος του φόβου και γιατί έτσι οδηγίες πήρε από αλλού. Και ο νοών νοείτω», είπε χαρακτηριστικά.

Έθεσε ζήτημα και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, λέγοντας ότι το ίδιο το αστυνομικό κλιμάκιο, που διερευνά την υπόθεση, «δεν γνωρίζει καν πού έδωσε κατάθεση η Σάντη». Διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν; Να μην ξέρουν αν έδωσε και πού κατάθεση; Όλα αυτά δείχνουν διαπλοκή».

Στη δυσπιστία του προς τις Αρχές, απέδωσε ο κ. Κληρίδης και το γεγονός ότι ενώ είχε τα μηνύματα από το 2019, δεν τα διαβίβασε στην Αστυνομία. «Έγινε αυτό που ανέμενα», είπε και πρόσθεσε πως η δημοσιοποίηση στοιχείων χωρίς συντονισμό «δημιούργησε χάος» και ότι πλέον «ο έλεγχος είναι στο αντικράτος». Παράλληλα, αναφέρει ότι ο ίδιος κατέθεσε επί επτά ώρες, παραδίδοντας και το σύνολο των γραπτών μηνυμάτων (SMS) που κατείχε.

Δήλωσε πως παύει να θεωρεί πελάτισσά του τη «Σάντη», εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ανακάλεσε και παραδέχθηκε κατασκευή των μηνυμάτων και τόνισε: «Δεν μιλώ εκ μέρους της. Μιλώ ως μάρτυρας, που έχω καταθέσει και έχω θέσει ενώπιον των αρμόδιων αρχών όσα γνωρίζω. Αν ισχύουν αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει από την Αστυνομία ότι έδωσε κατάθεση και ότι αναίρεσε τα πάντα και είπε ότι η ίδια έχει χαλκεύσει τα μηνύματα, σίγουρα, δεν την εκπροσωπώ». Υποστήριξε, ακόμη, πως «προσπαθούν να καταδικαστεί ο Δρουσιώτης ή εγώ».

Έθεσε, παράλληλα, το ερώτημα «γιατί δεν συνελήφθη για να ανακριθεί» η Σάντη από τη στιγμή που είπε πως όλα ήταν κατασκευασμένα. Επέμεινε στην στην αυθεντικότητά των μηνυμάτων: «Είναι τόσα πολλά και ο τρόπος που είναι γραμμένα, που ούτε ο καλύτερος σεναριογράφος που πήρε δέκα Όσκαρ δεν θα μπορούσε να τα κατασκευάσει». Σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες περί παιδεραστίας, ο κ. Κληρίδης δήλωσε ότι χωρίς την ίδια ως μάρτυρα, η υπόθεση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. «Ο μόνος τρόπος είναι να καταθέσει η ίδια ως παραπονούμενη. Από τα μηνύματα και μόνο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση», ανέφερε. Κλείνοντας, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης εξέφρασε έντονη ανησυχία για την προσωπική του ασφάλεια, δηλώνοντας ότι αισθάνεται πως βρίσκεται σε κίνδυνο: «Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Είμαι υγιέστατος άνθρωπος και ελπίζω να μην ακουστεί ότι αυτοκτόνησα ή κάτι παρόμοιο».

Χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης παρέδωσε στην Αστυνομία γραπτή δήλωση έκτασης 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή. Εξηγεί ότι «το υλικό που έχω παραδώσει αφορά τα όσα έχω δημοσιεύσει στο άρθρο μου «Το σκοτεινό πρόσωπο του “Κράτους Δικαίου” στην Κύπρο». Από τα μηνύματα που είχε στο αρχείο της η Σάντη προκύπτουν πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, καθώς και υπόνοιες για άλλα σοβαρότατα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βιασμών και παιδεραστίας, ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές αναφορές για σχέσεις ατόμων σε θέσεις εξουσίας με τον υπόκοσμο». Καταλήγει ότι έστειλε αντίγραφο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.