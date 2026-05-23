Στις 22/5/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν Βρετανό επιβάτη πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές του να περιέχουν μεγάλη ποσότητα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 85 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 8 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα. Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Το πρωί σήμερα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 3ήμερης κράτησης του προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Την υπόθεση διερευνά περαιτέρω το Τελωνείο Λάρνακας.