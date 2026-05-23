Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στην περιοχή Ακαρτζά της επαρχίας Μούγλα στην Τουρκία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έφτασε στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του δημάρχου φορώντας μάσκα και άνοιξε πυρ εναντίον του. Μετά την επίθεση, διέφυγε και φέρεται να εντοπίστηκε σε εργοτάξιο.
Ο κυβερνήτης της περιοχής, Φατίχ Ακκάγια, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Καρατζά, δήλωσε: «Η υγεία του δημάρχου μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί μας είναι άκρως ικανοί και θα αναρρώσει μετά την επέμβαση. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο δράστης θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στην περιοχή μας».