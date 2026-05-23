Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στην περιοχή Ακαρτζά της επαρχίας Μούγλα στην Τουρκία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έφτασε στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του δημάρχου φορώντας μάσκα και άνοιξε πυρ εναντίον του. Μετά την επίθεση, διέφυγε και φέρεται να εντοπίστηκε σε εργοτάξιο.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Φατίχ Ακκάγια, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Καρατζά, δήλωσε: «Η υγεία του δημάρχου μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί μας είναι άκρως ικανοί και θα αναρρώσει μετά την επέμβαση. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο δράστης θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στην περιοχή μας».

Belediye Başkanına silahlı saldırı!



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Başkanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



