Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχνε ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» στα γόνατα με δεμένα τα χέρια, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Το βίντεο έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και η Γαλλία καταγγέλλει απαράδεκτες ενέργειες «σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

🔴 Israeli Security Minister Ben-Gvir reportedly insults Global Sumud Flotilla activists in prison, escalating tensions. #Israel #Palestine pic.twitter.com/Jzksx0SNRW May 22, 2026

«Δεν εγκρίνουμε την προσέγγιση της νηοπομπής, η οποία δεν αποφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και επιβαρύνει τις διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες, των οποίων τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση χαιρετίζω. Δεν μπορούμε όμως να ανεχθούμε να απειλούνται, να εκφοβίζονται ή να κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο Γάλλοι υπήκοοι, ειδικά από δημόσιο λειτουργό», έγραψε ο Νοέλ Μπαρό στο Χ, σημειώνοντας ότι «από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια».

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.

