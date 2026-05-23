Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο δάσος Πάφου, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση της δασικής βλάστησης και στη βελτίωση του ευαίσθητου δασικού οικοσυστήματος.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, οι βροχές θεωρούνται ιδιαίτερα ευεργετικές για το δάσος και τη φυσική αναγέννηση της περιοχής, ενόψει και της θερινής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα απαιτούν αυξημένη προσοχή από το κοινό, ιδιαίτερα κατά τη διακίνηση σε δασικούς δρόμους και σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη απορροή όμβριων υδάτων, ολισθηρότητα ή φερτά υλικά.

Συνεργεία του Τμήματος Δασών εργάζονται εντατικά στο πεδίο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Το Τμήμα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παρεμβαίνει όπου απαιτείται.

Έχουν δημοσιευτεί ενδεικτικά στιγμιότυπα από τις τρέχουσες συνθήκες στην περιοχή για ενημέρωση του κοινού.