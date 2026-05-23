Μόνο συγκλονισμό προκαλούν οι λεπτομέρειες του νέου θανατηφόρου δυστυχήματος στη Λάρνακα με θύμα τη Helga Tarcsai, 55 ετών από την Ουγγαρία. Η 55χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 12.30 χθες το μεσημέρι στο δρόμο Μενεού-Περβολιών, όταν το όχημά της συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Συνοδηγός στο όχημά της ήταν η 26χρονη κόρη της, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η κοπέλα έφρασε στην Κύπρο πριν λίγες ημέρες για να δει τη μητέρα της που διαμένει στα Περβόλια. Οι δύο κατευθύνονταν με όχημα προς το σπίτι της 55χρονης στα Περβόλια.

Γύρω στις 12:30 χθες όχημα που οδηγούσε 26χρονος, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με αυτό της 55χρονης. Από τη σύγκρουση, η 55χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημά της και χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες των οχημάτων δεν τραυματίστηκαν.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατέδειξαν πως ο 26χρονος επιχείρησε να προσπεράσει άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα της 55χρονης. Εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου συνεχίζει τις εξετάσεις.