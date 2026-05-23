Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται σήμερα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με τη Λευκωσία να βρίσκεται στο επίκεντρο, λίγες μέρες πριν την έλευση του καλοκαιριού. Καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να διατηρεί σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το νερό να συσσωρεύεται σε δρόμους και αυλές σε διάφορες περιοχές. Τα έντονα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και το εσωτερικό, με βροχόπτωση που φτάνει τα 50 χιλιοστά ανά ώρα.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την κακοκαιρία που σαρώνει το νησί: